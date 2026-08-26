Inicia audiencia del excontralmirante Fernando “N” por caso de huachicol fiscal

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Altiplano, en el Estado de México. Foto: Carlos Vera

Este miércoles continúa la audiencia del excontralmirante de la Secretaría de Marina, Fernando “N”, en los juzgados federales ubicados en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número Uno el “Altiplano”, del municipio de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, cuya causa se encuentra relacionada con el caso de huachicol fiscal.

Luego de que el sábado la jueza de control le dictara prisión preventiva oficiosa y se estableciera la duplicidad del plazo constitucional a petición de la defensa, este miércoles se podría definir si es vinculado a proceso.

“El día de hoy se estará resolviendo sobre la vinculación a proceso, la defensa ha preparado los argumentos que consideramos idóneos para justificar claramente que Fernando Farías Lagunas no es de ninguna manera un líder de alguna organización criminal, ni tampoco existen datos que lo puedan involucrar a las aduanas a las que nunca ha pertenecido”, declaró Epigmenio Mendieta, abogado de Fernando “N”.

¿De qué lo acusan?

Fernando “N” es acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de delincuencia organizada con fines de cometer delitos relacionados con hidrocarburos.

Se le señala como pieza fundamental en una red encargada de introducir al país buques cargados con millones de litros de hidrocarburos a puertos de Tampico y Ensenada, los cuales declaraban sólo como aceites y aditivos con la finalidad de evadir impuestos.

“La agente del Ministerio Público ha expuesto todos sus datos de prueba, aproximadamente son cien, nosotros hemos preparado aquellos que son los necesarios, hemos preparado intervención de peritos, hemos preparado los testigos que consideramos útiles y hoy se tomará la decisión, que es muy importante respecto de si el investigado Fernando Farías Laguna debe o no declarar en este momento”, señaló Epigmenio Mendieta, abogado de Fernando “N”.

Se prevé que la audiencia dure entre ocho y 10 horas y culmine con la determinación de si Fernando “N” es vinculado o no a proceso en este caso de huachicol fiscal.

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