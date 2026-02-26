Beca Benito Juárez; toca pago a apellido con “S” este jueves 26 de febrero

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro.

Las y los estudiantes cuyo primer apellido inicie con la letra “S” recibirán este jueves 26 de febrero el primer depósito de la Beca Benito Juárez, correspondiente al bimestre de enero y febrero de este 2026.

Se trata del primer pago de este año que realiza la Coordinación Nacional de Becas. Los depósitos comenzaron desde el pasado 16 de febrero, toda vez que concluirán el próximo viernes 27, de acuerdo con el calendario oficial.

A continuación, te mostramos los días de pago de la Beca Benito Juárez de febrero, conforme a la primera letra del apellido:

Letras A, B: lunes 16 de febrero

C: martes 17 de febrero

D, E, F: miércoles 18 de febrero

G: jueves 19 de febrero

H, I, J, K, L: viernes 20 de febrero

M: lunes 23 de febrero

N, Ñ, O, P, Q: martes 24 de febrero

R: miércoles 25 de febrero

S: jueves 26 de febrero

T, U, V, W, X, Y, Z: viernes 27 de febrero

Los depósitos de los meses siguientes se realizarán bajo el siguiente esquema:

Abril: bimestre marzo-abril

Junio: bimestre mayo-junio

Octubre: bimestre septiembre-octubre

Diciembre: bimestre noviembre-diciembre

¿Cómo saber si ya depositaron en la tarjeta Bienestar?

Buscador de Estatus: ingresa al Consultador de Estatus a través del portal web. Mantén tu CURP a la mano.

Teléfono: llama al 800 900 2000 e ingresa los 16 dígitos de la tarjeta Bienestar

App del Banco Bienestar: Descarga la aplicación y consulta el saldo de la tarjeta

De acuerdo con el calendario oficial, el pago de la Beca Benito Juárez se realizará de forma ordenada y puntual a cada estudiante registrado en el programa, conforme a la letra de su apellido.

Cabe destacar que no necesitas retirar el dinero el mismo día del depósito. Tu apoyo permanece en la tarjeta sin una fecha límite de tiempo.

¿Cuánto dan en la beca Benito Juárez?

La Beca Benito Juárez está dirigida a estudiantes de preparatoria y bachillerato público. Su objetivo es evitar la deserción escolar por motivos económicos.

De esa forma, el Gobierno Federal entrega mil 900 pesos bimestrales a las y los estudiantes, es decir, 9 mil 500 pesos por todo el ciclo escolar.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Te recomendamos: