Fechas de pago de la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro en abril 2026

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Foto: Cuartosocuro

Las y los alumnos de universidad que están inscritos en Jóvenes Escribiendo el Futuro recibirán un pago doble entre el 13 y 24 de abril de este 2026, conforme a la primera letra de su apellido.

Para esta ocasión, las y los estudiantes de educación superior inscritos en el programa recibirán un depósito de 11 mil 600 pesos. Se debe a que concentra el pago de los bimestres enero-febrero y marzo-abril de este 2026.

El coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio León, informó que se juntó este depósito debido a la carga de matrícula en los subsistemas educativos y a la validación.

Sin embargo, solo recibirán este pago de abril las personas inscritas en Jóvenes Escribiendo el Futuro bajo esquema de continuidad. Es decir, quienes ya eran beneficiarios, no los de recién ingreso.

Fechas de pago de Jóvenes Escribiendo el Futuro en abril 2026

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar publicó el calendario de pagos. Este apoyo se depositará de la siguiente manera:

Lunes 13 de abril: A, B

Martes 14: C

Miércoles 15: D, E, F

Jueves 16: G

Viernes 17: H, I, J, K, L

Lunes 20: M

Martes 21: N, Ñ, O, P, Q

Miércoles 22: R

Jueves 23: S

Viernes 24: T, U, W, X, Y, Z

¿Quiénes reciben esta beca del Bienestar?

Se trata de un programa federal dirigido a estudiantes de educación superior (universidad) de instituciones públicas que busca reducir la deserción escolar.

Específicamente, consiste en un apoyo de 5 mil 800 pesos bimestrales. Se entrega durante cinco bimestres del ciclo escolar, excluyendo periodos vacacionales.

Las y los alumnos pueden recibirla por un máximo de 45 meses, de acuerdo con las reglas de operación de esta beca del Bienestar.

Documentos para registrarse en Jóvenes Escribiendo el Futuro

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Cabe mencionar que la inscripción terminó en febrero de este 2026. Por ello, debes estar atento a las nuevas fechas en la página y redes oficiales de la Coordinación Nacional de Becas del Bienestar.

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