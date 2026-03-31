Es oficial: publican calendario de pagos de la beca Rita Cetina para abril

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Beca Rita Cetina. Cuartoscuro/Archivo

Las familias beneficiarias de la Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina recibirán a partir del 1 de abril de 2026 los depósitos correspondientes al bimestre marzo-abril, a través de la tarjeta del Banco del Bienestar, de acuerdo con el calendario de pagos difundido para este apoyo del Gobierno de México.

Este Programa para el Bienestar busca apoyar la permanencia escolar de niñas, niños y adolescentes.

En el caso de secundaria, la beca entrega 1 mil 900 pesos bimestrales por familia y 700 pesos adicionales por cada estudiante extra inscrito en ese nivel.

La Beca Rita Cetina es universal para las y los estudiantes de secundaria de planteles públicos. También la reciben familias de escasos recursos con hijas o hijos en primaria o preescolar que ya contaban con este apoyo desde años pasados.

Los depósitos se realizan únicamente por medio de la tarjeta del Banco del Bienestar y el calendario de pago para abril abarca del miércoles 1 al jueves 16.

Calendario de pagos de la Beca Rita Cetina en abril de 2026

El calendario de depósitos queda de la siguiente manera, según la letra inicial del apellido:

A, B: miércoles 1 de abril

miércoles 1 de abril C: lunes 6 de abril

lunes 6 de abril D, E, F: martes 7 de abril

martes 7 de abril G: miércoles 8 de abril

miércoles 8 de abril H, I, J, K, L: jueves 9 de abril

jueves 9 de abril M: viernes 10 de abril

viernes 10 de abril N, Ñ, O, P, Q: lunes 13 de abril

lunes 13 de abril R: martes 14 de abril

martes 14 de abril S: miércoles 15 de abril

miércoles 15 de abril T, U, V, W, X, Y, Z: jueves 16 de abril

¿Quiénes reciben la Beca Rita Cetina?

De acuerdo con la información difundida, este apoyo es universal para estudiantes de secundaria en escuelas públicas.

Además, también se otorga a familias de escasos recursos con hijas o hijos en primaria o preescolar que ya recibían la beca desde años anteriores.

¿Cuánto paga la Beca Rita Cetina?

Para secundaria, la beca otorga 1 mil 900 pesos bimestrales por familia y 700 pesos adicionales por cada estudiante extra inscrito en ese nivel.

A partir de este año, además, el apoyo se ampliará de forma universal a primaria con un pago único anual de 2 mil 500 pesos, destinado a útiles y uniformes. Ese depósito se realizará antes del inicio del próximo ciclo escolar.

Con este programa, el Gobierno de México afirma que respalda la permanencia escolar de las y los estudiantes de educación básica mediante apoyos directos entregados sin intermediarios.

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