Ojo: hoy pagan 9 mil 582 pesos a beneficiarios de Jóvenes Construyendo el Futuro

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Jóvenes con tarjeta del Bienestar. Foto: Cuartoscuro.

Este domingo 28 de marzo caerá el pago para las y los beneficiarios de Jóvenes Construyendo el Futuro. Si todavía no estás inscrito, revisa cómo puedes hacerlo.

El programa establece que las y los beneficiarios reciben su pago el día lunes de cada mes. Por lo tanto, se realiza este domingo 28 de marzo del 2026. El pago no sufre retrasos, como suele ocurrir con otros apoyos del Bienestar.

¿En qué consiste este apoyo del Bienestar?

Jóvenes Construyendo el Futuro va dirigido a personas de 18 a 29 años que no estudien ni trabajen y que residan en México.

Las y los beneficiarios reciben un monto mensual de 9 mil 582 pesos, equivalentes al salario mínimo vigente. Además, obtienen:

Seguro médico del IMSS

Capacitación laboral en centros de trabajo

Constancia de habilidades al terminar

Durante el año que dura el programa, las personas inscritas trabajan de entre cinco y ocho horas diarias, cinco días a la semana.

Asimismo, el pago de Jóvenes Construyendo el Futuro se entrega de forma directa y sin intermediarios durante los 12 meses del periodo de capacitación con la empresa.

Sin embargo, el está condicionado a la asistencia del beneficiario al centro de trabajo y al cumplimiento de sus actividades.

¿Cómo puedo registrarme?

El registro para Jóvenes Construyendo el Futuro está abierto de forma permanente. Sin embargo, las convocatorias se emiten en distintos periodos durante el año.

Esto significa que puedes registrarte en cualquier momento, pero la vinculación laboral depende de los espacios que se abran en las convocatorias.

Por eso, se recomienda a las y los interesados que estén al tanto de la página oficial o redes sociales para saber cuándo habrá nuevas convocatorias.

Paso a paso para registrarse

Ingresa al portal oficial Genera usuario con CURP Llena perfil con datos personales, información académica y de contacto Subir documentos Elige el centro de trabajo. Revisa las vacantes y postulate en uno o varios para tener más posibilidades Espera la aprobación en los centros elegidos, donde evaluarán tu perfil Si eres aceptados, comenzarás actividades y recibirás tu primer pago

En el registro, el Gobierno Federal prioriza a:

Personas en zonas marginadas

Jóvenes en contextos de violencia o exclusión

Documentos necesarios

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, etc.)

CURP

Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses)

Fotografía reciente

Folio de registro generado en plataforma

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