Becas para el Bienestar: habrá pago doble en abril; checa si aplicas

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Pago doble en abril para Becas para el Bienestar. Foto: Cuartoscuro

El Gobierno de México, a través de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB), informó que los estudiantes beneficiarios de la Beca Benito Juárez y el programa Jóvenes Escribiendo el Futuro recibirán un pago doble para el mes de abril, correspondiente a los bimestres enero-febrero y marzo-abril

Pago doble en abril para Beca Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro

En el caso de la Beca Benito Juárez de educación media superior, el monto bimestral es de mil 900 pesos. Con el pago acumulado de dos periodos, las y los estudiantes recibirán un total de 3 mil 800 pesos.

Beca Benito Juárez (media superior):

Monto bimestral: 1,900 pesos

Pago en abril: 3 mil 800 pesos

En tanto, para quienes forman parte del programa Jóvenes Escribiendo el Futuro, enfocado en educación superior, el apoyo bimestral es de 5 mil 800 pesos, por lo que en abril recibirán un pago de 11 mil 600 pesos.

Jóvenes Escribiendo el Futuro (superior):

Monto bimestral: 5 mil 800 pesos

Pago en abril: 11 mil 600 pesos

¿Por qué habrá pago doble de Beca Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro?

El coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio León, explicó que el pago acumulado se realizó tras concluir el proceso de carga y validación de matrícula en los distintos subsistemas educativos. Precisó que este ajuste permitió integrar los dos primeros bimestres del año en una sola dispersión.

Sin confirmar fechas de depósito

Aunque ya se confirmó que durante abril se realizará un pago doble, las autoridades señalaron que las fechas exactas en las que se llevará a cabo la dispersión de los recursos todavía no han sido determinadas.

Se prevé que el calendario sea dado a conocer durante los primeros días de abril a través de los canales oficiales de comunicación.

Ante esta situación, se recomienda a las y los beneficiarios mantenerse atentos a los avisos que emitan las autoridades educativas, con el fin de conocer con precisión cuándo podrán disponer de su apoyo económico y evitar confusiones o información no verificada.

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