Beca Rita Cetina: esto se sabe sobre los pagos de abril en Semana Santa

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Foto: Cuartoscuro

Durante abril, las familias mexicanas recibirán el pago de la Beca Rita Cetina, correspondiente al bimestre marzo-abril, apoyo dirigido a estudiantes de educación básica para evitar la deserción escolar por falta de recursos.

El apoyo económico es de mil 900 pesos por familia, más 700 pesos adicionales por cada estudiante inscrito en el programa.

¿Se retrasarán los pagos por Semana Santa?

Hasta el momento, el calendario oficial de pagos de la Beca Rita Cetina no ha sido publicado, por lo que no se puede hablar de retrasos.

Se espera que el calendario oficial se publique en los primeros días de abril; sin embargo, debido al periodo de Semana Santa 2026, podría difundirse hasta el lunes 6 de abril.

De manera preliminar, se estima que los depósitos podrían comenzar a partir del 13 de abril, con pagos escalonados en orden alfabético durante el resto del mes, aunque aún se espera información oficial.

¿Quiénes reciben la Beca Rita Cetina?

Las familias que ya forman parte del programa, conocidas como de continuidad, no necesitan realizar ningún trámite adicional para recibir el apoyo.

El programa está dirigido a familias con estudiantes de educación básica y busca apoyar la permanencia escolar.

El monto del apoyo es:

1,900 pesos por familia

700 pesos adicionales por cada estudiante extra en secundaria

¿Quién fue Rita Cetina?

La beca lleva el nombre de Rita Cetina Gutiérrez, maestra, escritora y feminista yucateca del siglo XIX que impulsó la educación de las mujeres en México.

Fundó la Sociedad Científica y Literaria de Mérida y la escuela La Siempreviva, proyectos educativos impulsados por mujeres para promover la educación femenina.

Su legado la convirtió en una de las precursoras del feminismo y la educación para mujeres en México, por lo que su nombre fue elegido para la beca de educación básica.

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