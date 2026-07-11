¿No recogiste tu tarjeta de la Beca Rita Cetina? Esto pasa con el pago

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Beca Rita Cetina. Foto: Cuartoscuro.

Las familias beneficiarias de la Beca Rita Cetina tienen como fecha límite el 31 de julio de 2026 para recoger la tarjeta del Banco del Bienestar, indispensable para recibir el apoyo económico de 2 mil 500 pesos destinado a útiles y uniformes escolares.

Si por alguna razón no pudiste acudir por el plástico en la fecha asignada, no significa que perderás el beneficio. Sin embargo, sí podría retrasarse el depósito correspondiente al siguiente periodo de pagos.

💳👀 Si registraste a tu hija o hijo a la #BecaRitaCetina para primaria y no pudiste acudir por la tarjeta, la recibirás más adelante.



Tu tarjeta permanecerá segura y podrás recogerla más adelante. 😌 pic.twitter.com/gI1ylzVMeu — Programas para el Bienestar (@apoyosbienestar) July 8, 2026

¿Qué pasa si no recoges tu tarjeta antes del 31 de julio?

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar informó que las familias que no acudan durante el periodo ordinario podrán recoger su tarjeta posteriormente mediante una entrega extemporánea.

No obstante, el apoyo económico podría no depositarse en la fecha prevista para agosto, ya que el pago se realizaría una vez que el beneficiario reciba su tarjeta.

En algunos casos, el recurso podría entregarse hasta el siguiente operativo de pagos, correspondiente al bimestre septiembre-octubre, incluso de manera acumulada.

¿Dónde recoger la tarjeta si no acudiste a la escuela?

Si no asististe a la entrega en el plantel de tu hija o hijo, existen dos alternativas:

La escuela notificará una nueva fecha para recoger la tarjeta.

para recoger la tarjeta. También puedes acudir a una oficina o módulo de atención de Becas para el Bienestar, donde te indicarán el procedimiento para recibir el plástico.

Las autoridades recomiendan no esperar hasta el último momento para evitar retrasos en la entrega del apoyo.

¿Qué debes hacer si no pudiste acudir por la tarjeta?

Si perdiste la fecha de entrega, sigue estos pasos:

Acude al Centro de Atención de Becas para el Bienestar que te corresponda.

que te corresponda. Consulta la sede donde será reprogramada la entrega.

Verifica que la CURP del estudiante esté certificada.

esté certificada. Confirma que los datos escolares sean correctos.

Da seguimiento a los avisos oficiales de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

Documentos para recoger la tarjeta del Banco del Bienestar

Madre, padre o tutor:

Identificación oficial vigente (original y copia).

(original y copia). Acta de nacimiento (copia).

(copia). CURP (copia).

(copia). Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a seis meses (copia).

Estudiante:

Acta de nacimiento (copia).

(copia). CURP (copia).

¿Se pierden los 2 mil 500 pesos de la Beca Rita Cetina?

No. La Beca Rita Cetina no se cancela si la tarjeta no se recoge antes del 31 de julio de 2026. Lo que sí puede ocurrir es que el depósito de 2 mil 500 pesos se retrase hasta que el beneficiario reciba su tarjeta del Banco del Bienestar. Una vez regularizado el trámite, el recurso podrá entregarse en el siguiente operativo de pagos, incluso de forma acumulada.

Por ello, las autoridades exhortan a las familias a recoger el plástico dentro del periodo establecido para evitar contratiempos en la dispersión del apoyo económico.

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