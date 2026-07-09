Beca Gertrudis Bocanegra: estudiantes de Michoacán recibirán mil 900 pesos para transporte escolar

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Estudiantes de Michoacán recibirán mil 900 pesos para transporte. Foto: Getty

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, informó que más de 55 mil estudiantes de Educación Superior en Michoacán serán beneficiados con la Beca Gertrudis Bocanegra.

¿En qué consiste la Beca Gertrudis Bocanegra?

La Beca Gertrudis Bocanegra otorgará un apoyo de mil 900 pesos bimestrales a estudiantes de Educación Superior en Michoacán para contribuir al pago del transporte entre sus hogares y las instituciones educativas.

El programa busca atender una de las principales causas de deserción escolar, al disminuir el impacto de los gastos de traslado que enfrentan miles de universitarios.

Más de 55 mil estudiantes recibirán apoyo para transporte

Serán más de 55 mil estudiantes de Educación Superior los beneficiarios de este programa en Michoacán.

El apoyo económico forma parte de las acciones del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, impulsado por el Gobierno de México para fortalecer el bienestar de las y los jóvenes y garantizar el acceso al derecho a la educación.

También entregarán apoyo para útiles y uniformes

Además de la Beca Gertrudis Bocanegra, el secretario de Educación Pública informó que más de 305 mil alumnas y alumnos de educación primaria en Michoacán serán beneficiados con la Beca de Apoyo para Útiles y Uniformes Rita Cetina.

Este programa contempla un apoyo anual de 2 mil 500 pesos, destinado a la compra de útiles escolares y uniformes para estudiantes de nivel primaria.

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