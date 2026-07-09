Beca Rita Cetina ya tiene confirmado cuándo iniciarán los pagos para alumnos de primaria

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Beca Rita Cetina. Foto: Cuartoscuro.

Miles de familias ya esperan el primer depósito de la Beca Rita Cetina para estudiantes de primaria. Mientras continúa la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar en distintos estados, el programa ya confirmó cuándo comenzará la dispersión del apoyo económico para útiles y uniformes escolares.

El coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio León, informó que los beneficiarios deberán mantenerse atentos durante agosto, mes en el que se publicará el calendario oficial de pagos para quienes ya tengan activada su tarjeta del Banco del Bienestar.

Una semana más de llevar la Beca de Apoyo para Uniformes y Útiles #RitaCetina a cada rincón del país.



Gracias a nuestra presidenta @Claudiashein por impulsar la transformación de la educación para las niñas y niños de México. pic.twitter.com/1YSh1m25k6 — Julio León (@Julio_LeonT) July 7, 2026

¿Cuándo depositarán la Beca Rita Cetina para primaria?

A través de sus redes sociales, Julio León explicó que el siguiente paso, una vez recibida y activada la tarjeta, será esperar la publicación del calendario de depósitos.

“Una vez que tengas tu tarjeta activa y lista para recibir tu beca, deberás estar pendiente durante el mes de agosto, ya que se publicará el calendario de pagos correspondiente al apoyo para uniformes y útiles escolares de educación primaria del programa Rita Cetina”.

El apoyo corresponde a 2 mil 500 pesos y está destinado a la compra de útiles y uniformes escolares para estudiantes de primaria inscritos en el programa.

¿Qué documentos necesitas para recoger la tarjeta?

Las familias que aún no reciben su tarjeta del Banco del Bienestar deberán acudir al módulo que les fue asignado con la documentación oficial.

Generalmente se solicita:

Identificación oficial vigente del padre, madre o tutor .

. CURP del estudiante .

. Acta de nacimiento del alumno .

. Comprobante de domicilio reciente .

. Documento que acredite la cita o convocatoria, cuando corresponda.

Las autoridades recomiendan acudir únicamente en la fecha asignada para agilizar la entrega.

¿Cómo revisar el saldo de la tarjeta del Banco del Bienestar?

Una vez activada la tarjeta, los beneficiarios podrán consultar si el depósito ya fue realizado mediante distintas opciones oficiales y cuando lo notifiquen las autoridades:

En cajeros automáticos del Banco del Bienestar .

. Directamente en ventanillas de las sucursales.

de las sucursales. A través de la aplicación oficial del Banco del Bienestar , una vez vinculada la tarjeta.

, una vez vinculada la tarjeta. Mediante la línea telefónica de consulta de saldo del banco.

No es necesario retirar el dinero el mismo día del depósito, ya que el recurso permanece disponible en la cuenta.

¿Qué pasa con los alumnos de secundaria?

Los estudiantes de secundaria inscritos en la Beca Rita Cetina continúan bajo un esquema distinto.

Ellos reciben un apoyo de mil 900 pesos bimestrales durante los cinco bimestres que comprende el calendario escolar, por lo que no reciben depósitos durante julio y agosto, al tratarse del periodo vacacional.

Los pagos para este nivel educativo se reanudan una vez que inicia el nuevo ciclo escolar, conforme al calendario que publique la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

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