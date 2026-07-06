Beca Rita Cetina en Edomex: confirman cuándo iniciarán los pagos

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Beca Rita Cetina. Foto: Cuartoscuro.

La Beca Rita Cetina para estudiantes de educación básica en el Estado de México continuará su proceso de incorporación durante el verano. Las autoridades informaron que será en agosto cuando inicie la dispersión de los recursos para los beneficiarios que ya cuenten con su tarjeta del programa.

Miles de familias mexiquenses esperan este apoyo económico, el cual busca contribuir a la permanencia escolar y ayudar con gastos relacionados con la educación de niñas, niños y adolescentes inscritos en escuelas públicas.

¿Cuándo depositarán la Beca Rita Cetina en Edomex?

De acuerdo con la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, durante agosto comenzará la entrega de los recursos de la Beca Rita Cetina para los estudiantes que hayan concluido su proceso de incorporación.

Hasta el momento, no existe un calendario con fechas exactas para los depósitos. Sin embargo, las autoridades señalaron que los pagos se realizarán de manera escalonada, siguiendo el mismo esquema utilizado en dispersiones anteriores.

¿Cuál es el monto?

Las familias recibirán 2 mil 500 pesos anuales por cada niña o niño registrado al momento de solicitar la beca.

Ejemplo:

1 estudiante de primaria = $2,500 anuales

2 estudiantes de primaria = $5,000 anuales

Entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina continúa

Mientras se prepara el inicio de los depósitos, la entrega de tarjetas continúa en las escuelas donde estudian los beneficiarios.

Las autoridades indicaron que este proceso se mantendrá hasta el 31 de julio, por lo que se recomienda a madres, padres y tutores mantenerse atentos a los avisos emitidos por cada plantel para conocer el día, horario y lugar donde deberán recoger el plástico.

Contar con la tarjeta es un requisito indispensable para recibir el depósito de la Beca Rita Cetina, por lo que quienes aún no la han recibido deberán completar este trámite antes del inicio de la dispersión.

¿Qué deben hacer los beneficiarios?

Las autoridades recomiendan a las familias:

Recoger la tarjeta dentro del periodo establecido

dentro del periodo establecido Estar atentos a los avisos de la escuela y de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar

Consultar los canales oficiales para conocer el calendario de pagos una vez que sea publicado

Por ahora, la única fecha confirmada es que la dispersión de la Beca Rita Cetina comenzará durante agosto, mientras que los detalles del calendario se darán a conocer posteriormente por las autoridades.

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