¡Ya hay fecha! Becas Rita Cetina y Benito Juárez se pagan desde el 18 de febrero

La coordinación rechazó un retraso por falta de recursos. Foto: Cuartoscuro.

A partir del 18 de febrero, el Gobierno Federal iniciará el pago escalonado de las becas del Bienestar, conocidas como Rita Cetina y Benito Juárez, correspondientes al primer bimestre de este 2026.

A inicios de este año, no existía una fecha para el pago de este apoyo durante el primer bimestre. Eso generaba dudas entre padres, madres y estudiantes.

Ante estas dudas, el coordinador Nacional de Becas para el Bienestar, Julio León, indicó a la página Informantes del Bienestar que no había ningún atraso en pagos, pues “los recursos están garantizados”.

Explicó que, más bien, la Coordinación Nacional está en varios procesos de incorporación de más beneficiarios, con la entrega de tarjetas.

Anticipó que el 18 de febrero comenzará el pago de las becas Rita Cetina y Benito Juárez correspondiente al bimestre de enero y febrero.

Pago escalonado de las becas Rita Cetina y Benito Juárez

De forma específica, el pago de la beca Rita Cetina para alumnos de secundaria será entre el 16 y 27 de febrero, conforme a la primera letra del apellido, de acuerdo con la Coordinación Nacional.

En cambio, no se ha publicado el calendario oficial sobre la beca Benito Juárez. El pago sería a partir del 18 de febrero, conforme a lo dicho por Julio León.

Fecha de pago de la beca Rita Cetina

A y B (primera letra de apellido): 16 de febrero

C: 17 de febrero

D, E, F: 18 de febrero

G: 19 de febrero

H, I, J, K y L: 20 de febrero

M: 23 de febrero

N, Ñ, O, P y Q: 24 de febrero

R: 25 de febrero

S: 26 de febrero

T, U, V, W, X, Y y Z: 27 de febrero

¿Cómo checar si ya cayó el depósito?

Las personas que tengan dudas sobre si ya recibieron el depósito en su Tarjeta del Bienestar puede consultar su saldo mediante:

A través de la app del Banco del Bienestar

Buscador de Estatus , ingresando tu CURP en el portal oficial

, ingresando tu CURP en el portal oficial Llamando al 800 900 2000 e ingresando los 16 dígitos de tu tarjeta

Cabe destacar que no es necesario sacar el dinero el mismo día del depósito, pues puede permanecer en la tarjeta sin riesgo de retiro.

¿De cuánto es el apoyo de las becas del Bienestar?

Las becas Rita Cetina y Benito Juárez entregan un monto bimestral de mil 900 pesos por estudiante de secundaria adscrito a una escuela pública.

En cambio, en primaria, la Beca Rita Cetina otorga un monto único de 2 mil 500 pesos anuales por alumno para útiles y uniformes. Dicho depósito suele realizarse entre el 2 y 19 de marzo.

En ambas becas del Bienestar, el apoyo incluye un extra de 700 pesos adicionales por cada alumno extra que viva en el mismo hogar.

