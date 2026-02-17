¡Atención! Algunos estudiantes podrían recibir hasta 5 mil 700 pesos de la Beca Rita Cetina

GENERANDO AUDIO...

Las y los beneficiarios de la Beca Rita Cetina podrán recibir hasta 5 mil 700 pesos en su próximo depósito, siempre y cuando cumplan con ciertas condiciones relacionadas con la entrega de su tarjeta del Banco del Bienestar.

De acuerdo con la información oficial, quienes ya contaban con su plástico antes de enero comenzarán a recibir el pago correspondiente al primer bimestre del año a partir del 16 de febrero.

¿Quiénes recibirán el pago triple?

El llamado “pago triple” aplica únicamente para las y los nuevos beneficiarios que recibieron su tarjeta en enero.

En estos casos, el depósito incluye tres bimestres acumulados del actual ciclo escolar:

Septiembre-octubre 2025

Noviembre-diciembre 2025

Enero-febrero 2026

Por ello, el monto total que se depositará de manera directa en la tarjeta asciende a 5 mil 700 pesos.

¿Por qué el monto es de 5 mil 700 pesos?

Cada bimestre contempla un apoyo de mil 900 pesos. Al acumularse tres periodos, la suma total es:

Mil 900 pesos x 3 bimestres = 5 mil 700 pesos

Este pago corresponde a los depósitos pendientes desde el inicio del ciclo escolar hasta el primer bimestre de 2026.

Calendario de depósitos por apellido

Los pagos se realizarán de forma escalonada, de acuerdo con la primera letra del primer apellido del beneficiario:

Lunes 16 – A, B

– A, B Martes 17 – C

– C Miércoles 18 – D, E, F

– D, E, F Jueves 19 – G

– G Viernes 20 – H, I, J, K, L

– H, I, J, K, L Lunes 23 – M

– M Martes 24 – N, Ñ, O, P, Q

– N, Ñ, O, P, Q Miércoles 25 – R

– R Jueves 26 – S

– S Viernes 27 – T, U, V, W, X, Y, Z

No es obligatorio retirar el dinero de inmediato

Autoridades recordaron que no es necesario retirar el dinero el mismo día del depósito, ya que el recurso permanece en la cuenta y no tiene fecha de vencimiento para su disposición.

El monto depositado pasa a ser propiedad del becario y puede utilizarse en el momento que lo considere necesario.

