Pago de mil 900 pesos de la Beca Rita Cetina entra en su recta final; ve cuándo te toca

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Beca Rita Cetina. Foto: Cuartoscuro.

Las familias beneficiarias de la Beca Universal Rita Cetina para estudiantes de secundaria continúan recibiendo el pago correspondiente al bimestre mayo-junio. Los depósitos se realizan hasta el 12 de junio mediante la tarjeta del Banco del Bienestar y, para quienes aún no han recibido el apoyo, todavía quedan tres fechas de pago dentro del calendario oficial.

La dispersión de recursos se lleva a cabo conforme a la letra inicial del primer apellido de la persona titular de la tarjeta, por lo que es importante revisar qué día corresponde para recibir el depósito.

Calendario de pagos de la Beca Rita Cetina del 10 al 12 de junio

Las fechas que restan para la entrega del apoyo económico son las siguientes:

Miércoles 10 de junio: letra R

Jueves 11 de junio: letra S

Viernes 12 de junio: letras T, U, V, W, X, Y y Z

Las autoridades recuerdan que los pagos se realizan únicamente a través de la tarjeta del Banco del Bienestar.

¿Cuánto dinero entrega la Beca Rita Cetina para secundaria?

La Beca Rita Cetina otorga un apoyo de mil 900 pesos bimestrales por familia con estudiantes de secundaria.

Además, en los hogares donde hay dos o más alumnos de este nivel educativo, se entregan 700 pesos adicionales por cada estudiante.

No es necesario retirar el dinero el mismo día

Las familias beneficiarias no están obligadas a acudir el día exacto del depósito para retirar los recursos.

El dinero permanece seguro en la cuenta asociada a la tarjeta del Banco del Bienestar, por lo que puede retirarse posteriormente cuando así se requiera.

¿Qué es la Beca Universal Rita Cetina?

La Beca Universal Rita Cetina es un Programa para el Bienestar del Gobierno de México creado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Su objetivo es brindar apoyo económico a las familias y contribuir a la permanencia escolar de niñas, niños y adolescentes.

Cómo consultar el estatus de la Beca Rita Cetina 2026 con tu folio

Las familias que realizaron su registro pueden verificar el estado de su trámite mediante el Buscador de Folios.

A través de esta herramienta es posible conocer:

El estatus del trámite realizado

Si la solicitud fue aceptada

El resultado del registro

Paso a paso para consultar tu estatus

Ingresa al portal de Consulta de Folios Completa la verificación de seguridad Captura el folio que recibiste al momento de registrarte Da clic en “Buscar” Consulta el resultado de tu solicitud

Con ello, las familias pueden dar seguimiento al proceso de la Beca Rita Cetina y confirmar si continúan dentro del programa de apoyo para estudiantes de secundaria.

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