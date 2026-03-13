Últimos días para solicitar la Beca Rita Cetina: así puedes registrar a estudiantes de primaria

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Foto: Cuartoscuro

El 19 de marzo es el último día para solicitar la Beca Rita Cetina, un apoyo del Gobierno de México dirigido a estudiantes de primarias públicas que otorga 2 mil 500 pesos al año para la compra de útiles y uniformes escolares. El registro para la Beca Rita Cetina se realiza exclusivamente en línea a través del portal oficial.

El programa forma parte de los Programas para el Bienestar y fue anunciado por el Gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum para apoyar la economía de las familias con hijas e hijos en educación básica.

El apoyo es universal, lo que significa que todos los estudiantes inscritos en primarias públicas pueden recibirlo, siempre que no cuenten con otra beca del Gobierno federal.

El pago será de 2 mil 500 pesos por estudiante al año, destinado principalmente a cubrir gastos escolares como:

Uniformes

Útiles escolares

Material básico para clases

Las autoridades recordaron que el trámite es gratuito y no requiere intermediarios.

Paso a paso para solicitar la Beca Rita Cetina

Para registrar a una o un estudiante en la Beca Rita Cetina, primero debes crear o usar una cuenta de Llave MX, el sistema de identificación digital del Gobierno.

El proceso es el siguiente:

Entrar a becaritacetina.gob.mx Crear o iniciar sesión con Llave MX Subir identificación oficial del padre, madre o tutor Agregar comprobante de domicilio reciente Registrar la CURP del estudiante Introducir la Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela Revisar los datos y descargar el comprobante del registro

Las autoridades recomiendan guardar el comprobante, ya que servirá como respaldo del trámite.

Cómo se entregará el apoyo de la beca

Una vez que se valide la información, el apoyo de la Beca Rita Cetina será depositado mediante una tarjeta del Banco del Bienestar.

La entrega de tarjetas se anunciará en las escuelas y en canales oficiales del programa en los próximos meses.

El Gobierno federal recordó que este programa es público y ajeno a cualquier partido político, por lo que no debe utilizarse con fines distintos al desarrollo social.