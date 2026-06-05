Clases en Tlaxcala terminan el 30 de junio y no habrá cambios

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Foto: Cuartoscuro

El titular de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Tlaxcala, Homero Meneses Hernández, confirmó que el ciclo escolar 2025-2026 concluirá el próximo 30 de junio para estudiantes y el 15 de julio para docentes, por lo que descartó modificaciones a las fechas previamente anunciadas.

La confirmación ocurre luego de las dudas surgidas entre padres de familia y docentes sobre el cierre anticipado de actividades escolares en la entidad.

SEPE defiende estrategia para el cierre del ciclo escolar 2025-2026

A través de una publicación en redes sociales, Meneses Hernández explicó que la medida forma parte de una estrategia integral para organizar el cierre del ciclo escolar y aclaró que no implica cambios al calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública.

Según el funcionario, la propuesta reconoce una realidad que viven las escuelas durante las últimas semanas del ciclo, cuando coinciden actividades como evaluaciones finales, regularizaciones, clausuras, integración de documentación y preparación del siguiente periodo escolar.

“La primera característica de esta propuesta es la honestidad institucional”, señaló el secretario al afirmar que se mantiene el marco nacional acordado por las autoridades educativas.

¿Por qué terminarán antes las actividades para alumnos?

Meneses Hernández sostuvo que la estrategia también busca fortalecer la convivencia familiar y el bienestar emocional de niñas, niños y adolescentes.

Explicó que las últimas semanas del ciclo escolar tienen dinámicas distintas a las del resto del año y que el cierre educativo no se limita únicamente a las actividades dentro del aula.

Asimismo, destacó que el plan reconoce tareas docentes que suelen realizarse fuera de clases, como la planeación académica, evaluación de estudiantes, organización administrativa y preparación del siguiente ciclo escolar.

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