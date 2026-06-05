Luto en “La Familia P. Luche”: muere Abraham Pérez, actor que dio vida al Licenciado Cortillo

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La noticia se dio a conocer ayer, 4 de junio. Foto: UnoTV

Abraham Pérez, actor recordado por aparecer en la serie de comedia “La Familia P. Luche” falleció. Tras su deceso, cientos de fans de la serie han honrado su memoria con los mejores memes que brindó su personaje al lado de Eugenio Derbez.

La noticia fue difundida el pasado 4 de junio por el creador de contenido Omar Crew, amigo cercano del actor. A través de redes sociales, publicó el hecho.

¿Qué se sabe de la muerte de Abraham Pérez?

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre la causa de muerte o los servicios funerarios que podrían realizarse en su memoria.

Por su parte, en Instagram, el creador de contenido recordó con cariño a Abraham Pérez y envió condolencias a sus familiares.

“¡SÍ, QUE SE LARGUE! ¡Pero al cielo! Amigo ABRANSITO “Lic Cortillo” hasta donde estés un abrazo muy fuerte! Tantos años de conocernos y ya te vas.”. Omar Crew, influencer

Posteriormente, compartió otro mensaje en el que destacó la cercanía que existía entre ambas familias. “Nos conocimos de toda la vida y nuestros papás fueron amigos por más de 50 años. Una gran persona y siempre feliz. Hermanito, como les decía a todos, ya anda en el cielo regañando a todos allá”, expresó.

¿Quién era Abraham Pérez, actor de “La Familia P. Luche”?

🎭🕊️ FALLECE ABRAHAM PÉREZ, RECORDADO COMO EL LIC. CORTILLO



A través de redes sociales se ha difundido la noticia del fallecimiento del actor Abraham Pérez, quien dejó huella en la televisión mexicana gracias a su entrañable interpretación del Licenciado Cortillo en la popular… pic.twitter.com/ugqmARFGb6 — Salvador Iglesias Jr (@Javisness) June 5, 2026

Abraham Pérez alcanzó gran popularidad gracias a su participación en “La Familia P. Luche”, donde interpretó al Licenciado Cortillo, uno de los personajes secundarios más recordados de la serie.

Su peculiar personalidad, las constantes discusiones con el protagonista y varias escenas que se volvieron virales con el paso de los años ayudaron a convertirlo en un personaje querido entre los seguidores de la comedia mexicana.

Además de su trabajo en “La Familia P. Luche”, el actor participó en otras producciones como “XHRBZ” y “7 Colombian Kilos”. Aunque su trayectoria en pantalla no fue extensa, logró dejar una marca en la cultura popular mexicana.

A más de una década del final de la serie protagonizada por Eugenio Derbez, el Licenciado Cortillo seguía siendo recordado por nuevas generaciones gracias a los memes inspirados en sus apariciones, los cuales han sido compartidos en las últimas horas.

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