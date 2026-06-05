difunden-nuevo-video-del-secuestro-de-la-periodista-roxana-en-veracruz

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En Vercruz, secuestraron a Roxana Guzmán, reportera. Foto: Getty Images/Ilustrativa

El pasado 2 de junio, la reportera Roxana Guzmán fue privada de la libertad en el municipio de Nanchital, Veracruz. Desde entonces, se desconoce su paradero; sin embargo, recientemente se difundió un nuevo video relacionado con el caso, grabado momentos después del presunto secuestro.

Nuevo video

El video muestra los instantes posteriores a la desaparición de la comunicadora. En las imágenes se observa a sus familiares solicitando ayuda a las autoridades a través de una llamada de emergencia.

🚨Indignación en Veracruz.



🗞️La periodista Roxana Guzmán Ramírez sigue desaparecida; las autoridades de Veracruz confirmaron que los rumores sobre su localización en Coatzacoalcos son falsos y mantienen un operativo urgente de búsqueda.



La gobernadora Rocío Nahle y la Fiscalía… pic.twitter.com/TXONHwZSWh — Raúl Gutiérrez (@RaulGtzNR) June 5, 2026

“Mándenme una patrulla a Balderas número 37, en Nanchital, Veracruz, en la colonia Primero de Mayo. Mande en chin…”, se escucha decir a uno de los familiares durante la llamada.

La operadora pregunta qué fue lo que ocurrió, a lo que el familiar de Roxana titubea. En ese momento interviene otra persona y responde: “Dile que es reportera”.

El video fue compartido por @RaulGtzNR.

Mientras tanto, continúan las labores de búsqueda de la comunicadora por parte de autoridades estatales y federales.

Familiares se manifiestan en Veracruz

Durante esta mañana, familiares de la periodista se manifestaron a las afueras del astillero de la Marina en Coatzacoalcos, donde se llevaba a cabo la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Prioridad, búsqueda de comunicadora: Fiscalía Veracruz

La búsqueda de la periodista Roxana Guzmán continúa como una de las principales prioridades para las autoridades de Veracruz y del Gobierno federal, informó la fiscal general del estado, Verónica Hernández Giadáns, durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Prioritaria la búsqueda de comunicadora en Nanchital: Fiscal General pic.twitter.com/gLH7XoV8oy — FGE Veracruz (@FGE_Veracruz) June 5, 2026

La titular de la Fiscalía estatal señaló que, independientemente de la actividad profesional de la víctima, la localización de una mujer desaparecida requiere una respuesta inmediata y coordinada entre las distintas instituciones de seguridad y procuración de justicia.

Explicó que desde que se tuvo conocimiento del caso se integró un equipo conformado por fiscales, peritos y elementos de la Policía Ministerial, quienes han desarrollado diversas diligencias para avanzar en la investigación, como entrevistas con familiares y personas cercanas, análisis de material videográfico que permitió identificar un vehículo presuntamente relacionado con los hechos y trazar posibles rutas de desplazamiento.

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