Hambruna crecerá por el cierre del estrecho de Ormuz, advierte la ONU.

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El hambre podría aumentar por aumentos de precios. Foto: AFP

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) alertó que la hambruna aumentará en el mundo como consecuencia del cierre del estrecho de Ormuz, causado por la guerra entre Estados Unidos e Irán.

En marzo, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de Naciones Unidas estimó que cerca de 320 millones de personas sufrían inseguridad alimentaria para ese momento.

Desde entonces, el programa estimó que habría 45 millones más si el conflicto armado continuaba hasta junio, sumando alrededor de 365 millones de personas afectadas por la hambruna.

“Lamentable el escenario negativo se está concretando“, declaró a AFP Jean-Martin Bauer, director del servicio de análisis de seguridad alimentaria del PMA.

El especialista agregó que “el cierre (del estrecho) de Ormuz se traduce en un aumento del hambre”. A esto se suma el aumento de los precios en productos básicos como el arroz y el trigo.

ONU alerta sobre dificultades para contrarrestar hambruna por cierre del estrecho de Ormuz

Jean-Martin Bauer declaró que se preparan para una “ruptura de suministro” de alimentos para julio, por lo que no habrá suficiente comida para su distribución. La PMA estimó que ayudarán a un millón 500 mil personas menos de lo previsto al inicio del año.

Actualmente, existe un riesgo de hambruna en una región somalí como consecuencia del cierre del estrecho de Ormuz por la guerra, alertó el especialista de la ONU.

“Quienes sufrirán las consecuencias de esta situación serán niños muy vulnerables menores de 5 años”, puntualizó Jean-Martin Bauer.

Además, señaló que otras 9 millones de personas podrían quedarse sin asistencia alimentaria si la guerra continúa durante seis meses.

Advierten regresión alimentaria por la guerra contra Irán

De igual forma, Jean-Martin Bauer resaltó que la hambruna podría aumentar por los precios del combustible y los alimentos, las pérdidas de ingresos y las perturbaciones comerciales.

Consideró que los estragos de la guerra en Medio Oriente podrían provocar una regresión a 2022, cuando inició la guerra entre Rusia y Ucrania.

Agregó que, durante ese año, “los programas humanitarios estaban mejor financiados”, toda vez que había una cooperación en zonas donde ya no la hay.

Actualmente, sigue estancado un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán para terminar la guerra que Washington e Israel iniciaron el 28 de febrero de este año.

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