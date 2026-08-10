¿A qué hora ver el eclipse solar del 12 de agosto en México?

GENERANDO AUDIO...

Eclipse solar llega pronto. Foto: Shutterstock

El eclipse solar del 12 de agosto está cada vez más cerca y será uno de los fenómenos astronómicos más esperados del año. Aunque la totalidad podrá observarse desde regiones de Europa, Groenlandia y Rusia, millones de personas podrán seguir el evento a través de transmisiones en vivo.

El próximo miércoles, la Luna pasará frente al Sol y provocará un eclipse solar total, un fenómeno que ocurre cuando el satélite natural cubre por completo la cara visible del Sol para quienes se encuentran dentro de la trayectoria de la sombra lunar.

¿A qué hora será el eclipse solar del 12 de agosto?

De acuerdo con la National Aeronautics and Space Administration (NASA), el eclipse comenzará a desarrollarse durante el día y su trayectoria avanzará de este a oeste. El momento máximo del fenómeno a escala global ocurrirá aproximadamente a las 17:46 UTC, aunque la hora exacta dependerá del lugar desde donde se observe.

En México, el fenómeno no será visible, por ello la NASA realizará una transmisión en vivo a través de su canal en Youtube desde las 11:15 horas para quienes deseen observar el eclipse, que según especialistas llegará a su punto máximo a las 12:30 horas en la República Mexicana.

La NASA explica que la franja de totalidad recorrerá Groenlandia, Islandia, el norte de Rusia, España y una pequeña zona de Portugal. En otras regiones de Europa, África y Norteamérica el fenómeno podrá observarse de manera parcial

En estas zonas se verá el eclipse solar:

Groenlandia

Islandia

Norte de Rusia (Siberia)

Norte de España (A Coruña, Lugo, Oviedo, León, Santander, Bilbao, Vitoria, Burgos, Palencia, Valladolid, Logroño, Soria, Zaragoza, Lérida, Tarragona, Castellón, Valencia, Palma de Mallorca)

Portugal (parroquias de Guadramil y Rio de Onor)

¿Cuándo volverá a verse un eclipse solar en México?

Aunque México no podrá disfrutar del eclipse del 12 de agosto, de acuerdo con los registros astronómicos, el 26 de enero de 2028 ocurrirá un eclipse solar anular que sí será visible desde México. En este tipo de eclipse, la Luna se coloca frente al Sol, pero al encontrarse aparentemente más pequeña no alcanza a cubrirlo por completo y deja visible un brillante “anillo de fuego”.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.