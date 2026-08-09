Descubren en Costa Rica una nueva especie de “rana del café”

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Nueva especie de “rana del café” Foto: AFP

En Costa Rica se descubrió una nueva especie de rana nocturna y de color verdoso que habita principalmente en plantaciones de café, específicamente en la zona de San Lorenzo de Tarrazú.

“Se trata de una nueva especie de rana arborícola para la ciencia, y endémica de Costa Rica”, indicó el investigador Wagner Chaves-Acuna sobre el hallazgo realizado por sus colegas de la Universidad de Costa Rica y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina.

¿Cómo es la “rana del café”?

Entre las características de esta especie destacan las manchas de color verde oscuro que presenta en su cuerpo, así como su pequeño tamaño, pues llega a medir hasta cuatro centímetros.

La rana tiene hábitos nocturnos y es conocida como “rana de primavera” o “rana del café”. Durante la noche es cuando presenta mayor actividad y puede ser escuchada mientras permanece en los cultivos.

“Por la noche, cuando están más activos, se les puede oír cantar y posados en los cafetos” Chaves-Acuna.

Otro de sus rasgos distintivos se encuentra en los machos, quienes tienen una garganta translúcida que se infla cuando realizan su canto, caracterizado por ser corto y agudo.

Agroquímicos, un riesgo para la nueva especie

La “rana del café” habita entre los cultivos en busca de sombra, humedad y alimento. Sin embargo, aunque se encuentra en las plantaciones, no se alimenta de las plantas, sino de los pequeños insectos que forman parte de su hábitat.

A pesar de encontrar en los cultivos algunas condiciones para vivir, el uso de pesticidas en las plantaciones de café podría representar un riesgo para esta especie, advirtió Chaves-Acuna.

“Estos venenos viajan por el aire… se filtran a través del suelo y es ahí donde ingresan a los sistemas acuáticos donde se desarrollan los renacuajos”, puntualizó el investigador al explicar uno de los riesgos a los que se enfrenta la “rana del café”.

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