Incontenible el sargazo y seguirá aumentando, alerta la UNAM: ve las playas más afectadas

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El sargazo en el Caribe mexicano alcanzó niveles históricos durante 2026 y su presencia podría seguir aumentando debido a la rapidez con la que se reproduce, alertó la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Este año se calcula que alrededor de 90 mil 538 toneladas diarias de esta alga han recorrido la región.

En condiciones promedio, cerca de 40 mil toneladas de sargazo navegan diariamente por el Caribe mexicano. Del volumen registrado durante 2026, aproximadamente 10% llega a las costas de Quintana Roo. En los momentos de mayor presencia, el recale puede alcanzar unas 9 mil 54 toneladas por día.

Sargazo en 2026 rompe récord y seguirá aumentando, advierte la UNAM

La cantidad registrada este año fue cuatro veces mayor que en 2025 y 27 veces superior al promedio histórico, según los datos incluidos en el artículo de la UNAM. La situación ha convertido al fenómeno en una de las mayores crisis ambientales que ha enfrentado el Caribe mexicano.

Rosa Elisa Rodríguez Martínez, integrante de la Unidad Académica de Sistemas Arrecifales del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM, explicó que las acumulaciones de sargazo afectan playas, arrecifes, bahías, manglares y praderas marinas. También generan consecuencias económicas, sociales y para la salud.

La especialista señaló que el sargazo se concentraba principalmente en el Mar de los Sargazos, en el Atlántico Norte. Sin embargo, desde 2011 comenzó una proliferación extraordinaria y, a partir de 2014, su llegada se extendió por el Caribe, el Golfo de México y costas de América y África.

Playas afectadas por el sargazo

De acuerdo con la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente de Quintana Roo hay presencia de sargazo en 135 de las 140 playas monitoreadas. Las 46 playas con nivel excesivo (rojo), es decir, las más afectadas, son:

Zona Sur de Quintana Roo: 30 con sargazo excesivo

Playa Houston

Playa Campechen

Boca Paila

Zamach

Casa Chablé

Pesca Maya

Cielo y Selva

Punta Allen

Punta Pájaros

Santa Rosa

Playa Blanca

Chaac Mool

María Elena

Cayo Chal

Punta Herrero

Yamil

Ben Kay

Pulticub

Tzucx

Uvero

El Placer

Puerto Bravo

Punta Herradura

Xahuayxol

Río Huache

Casa del Sol

Playa Sonrisa

Xcalak

Canal de Zaragoza

Bacalar Chico

Zona Norte de Quintana Roo: 16 con sargazo excesivo

Punta Caracol

Puerto Morelos Norte

Puerto Morelos Centro

Tulum ZA Ruinas

Tulum ZH Norte

Punta Piedra

Tulum ZH Sur

Arco Maya

Punta Molas

Playa Xhanan

Playa El Castillo

Playa Mezcalitos

Playa Chumul

Mirador San Martín

Playa Punta Chiqueros

Playa Bonita

El mapa también reporta 16 playas con sargazo abundante, 18 con nivel moderado y 55 con nivel bajo.

¿Por qué hay cada vez más sargazo en el Caribe?

La UNAM explicó que el llamado Gran Cinturón de Sargazo del Atlántico se formó por una combinación de cambios en los patrones de viento, circulación oceánica y un aumento de nutrientes, principalmente nitratos y fosfatos, que favorecen el crecimiento de esta alga.

Las observaciones citadas por la Universidad muestran además un incremento sostenido de la biomasa. En el Caribe occidental pasó de alrededor de un millón de toneladas en abril de 2025 a 4 millones en abril de 2026. En junio aumentó de 2.4 millones a 3.6 millones de toneladas.

Rodríguez Martínez indicó que esos incrementos ayudan a explicar los arribos intensos observados durante este año. Ante la velocidad con la que se reproduce el alga en la región, señaló que lo esperado es que su presencia continúe aumentando.

La cantidad que finalmente llega a una playa puede variar, ya que las corrientes marinas y los patrones de viento modifican su dirección. Tormentas, huracanes y frentes fríos también pueden cambiar su desplazamiento o retirar parte del sargazo de las costas.

¿Qué daños provoca el sargazo en Quintana Roo?

Los impactos ya se observan tanto en el ambiente como en la actividad turística.

Según la especialista, en Tulum algunas estrategias de control no han sido suficientes, mientras que en Playa del Carmen se han registrado afectaciones en hoteles, restaurantes y comercios relacionadas con una menor llegada de visitantes.

Entre las principales consecuencias señaladas por la UNAM están:

Reducción del oxígeno en el agua por la descomposición del sargazo

Daños a peces, pastos marinos, tortugas, manglares, bahías y playas

Exposición de trabajadores y habitantes a los gases liberados por el alga en descomposición

Sobre estos gases, Rodríguez Martínez advirtió: “El gas es altamente tóxico” y puede provocar dolor de cabeza, irritación, náuseas y mareos cuando alcanza concentraciones elevadas. El sargazo también puede contener contaminantes como arsénico, cadmio y plomo.