Incontenible el sargazo y seguirá aumentando, alerta la UNAM: ve las playas más afectadas
El sargazo en el Caribe mexicano alcanzó niveles históricos durante 2026 y su presencia podría seguir aumentando debido a la rapidez con la que se reproduce, alertó la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Este año se calcula que alrededor de 90 mil 538 toneladas diarias de esta alga han recorrido la región.
En condiciones promedio, cerca de 40 mil toneladas de sargazo navegan diariamente por el Caribe mexicano. Del volumen registrado durante 2026, aproximadamente 10% llega a las costas de Quintana Roo. En los momentos de mayor presencia, el recale puede alcanzar unas 9 mil 54 toneladas por día.
Sargazo en 2026 rompe récord y seguirá aumentando, advierte la UNAM
La cantidad registrada este año fue cuatro veces mayor que en 2025 y 27 veces superior al promedio histórico, según los datos incluidos en el artículo de la UNAM. La situación ha convertido al fenómeno en una de las mayores crisis ambientales que ha enfrentado el Caribe mexicano.
Rosa Elisa Rodríguez Martínez, integrante de la Unidad Académica de Sistemas Arrecifales del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM, explicó que las acumulaciones de sargazo afectan playas, arrecifes, bahías, manglares y praderas marinas. También generan consecuencias económicas, sociales y para la salud.
La especialista señaló que el sargazo se concentraba principalmente en el Mar de los Sargazos, en el Atlántico Norte. Sin embargo, desde 2011 comenzó una proliferación extraordinaria y, a partir de 2014, su llegada se extendió por el Caribe, el Golfo de México y costas de América y África.
Playas afectadas por el sargazo
De acuerdo con la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente de Quintana Roo hay presencia de sargazo en 135 de las 140 playas monitoreadas. Las 46 playas con nivel excesivo (rojo), es decir, las más afectadas, son:
Zona Sur de Quintana Roo: 30 con sargazo excesivo
- Playa Houston
- Playa Campechen
- Boca Paila
- Zamach
- Casa Chablé
- Pesca Maya
- Cielo y Selva
- Punta Allen
- Punta Pájaros
- Santa Rosa
- Playa Blanca
- Chaac Mool
- María Elena
- Cayo Chal
- Punta Herrero
- Yamil
- Ben Kay
- Pulticub
- Tzucx
- Uvero
- El Placer
- Puerto Bravo
- Punta Herradura
- Xahuayxol
- Río Huache
- Casa del Sol
- Playa Sonrisa
- Xcalak
- Canal de Zaragoza
- Bacalar Chico
Zona Norte de Quintana Roo: 16 con sargazo excesivo
- Punta Caracol
- Puerto Morelos Norte
- Puerto Morelos Centro
- Tulum ZA Ruinas
- Tulum ZH Norte
- Punta Piedra
- Tulum ZH Sur
- Arco Maya
- Punta Molas
- Playa Xhanan
- Playa El Castillo
- Playa Mezcalitos
- Playa Chumul
- Mirador San Martín
- Playa Punta Chiqueros
- Playa Bonita
El mapa también reporta 16 playas con sargazo abundante, 18 con nivel moderado y 55 con nivel bajo.
¿Por qué hay cada vez más sargazo en el Caribe?
La UNAM explicó que el llamado Gran Cinturón de Sargazo del Atlántico se formó por una combinación de cambios en los patrones de viento, circulación oceánica y un aumento de nutrientes, principalmente nitratos y fosfatos, que favorecen el crecimiento de esta alga.
Las observaciones citadas por la Universidad muestran además un incremento sostenido de la biomasa. En el Caribe occidental pasó de alrededor de un millón de toneladas en abril de 2025 a 4 millones en abril de 2026. En junio aumentó de 2.4 millones a 3.6 millones de toneladas.
Rodríguez Martínez indicó que esos incrementos ayudan a explicar los arribos intensos observados durante este año. Ante la velocidad con la que se reproduce el alga en la región, señaló que lo esperado es que su presencia continúe aumentando.
La cantidad que finalmente llega a una playa puede variar, ya que las corrientes marinas y los patrones de viento modifican su dirección. Tormentas, huracanes y frentes fríos también pueden cambiar su desplazamiento o retirar parte del sargazo de las costas.
¿Qué daños provoca el sargazo en Quintana Roo?
Los impactos ya se observan tanto en el ambiente como en la actividad turística.
Según la especialista, en Tulum algunas estrategias de control no han sido suficientes, mientras que en Playa del Carmen se han registrado afectaciones en hoteles, restaurantes y comercios relacionadas con una menor llegada de visitantes.
Entre las principales consecuencias señaladas por la UNAM están:
- Reducción del oxígeno en el agua por la descomposición del sargazo
- Daños a peces, pastos marinos, tortugas, manglares, bahías y playas
- Exposición de trabajadores y habitantes a los gases liberados por el alga en descomposición
Sobre estos gases, Rodríguez Martínez advirtió: “El gas es altamente tóxico” y puede provocar dolor de cabeza, irritación, náuseas y mareos cuando alcanza concentraciones elevadas. El sargazo también puede contener contaminantes como arsénico, cadmio y plomo.