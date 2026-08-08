Alineación de planetas 12 de agosto: ¿a qué hora y cómo verla desde México?

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Alineación de planetas, cómo verla. Foto: AFP / Ilustrativa

La alineación de seis planetas del 12 de agosto de 2026 podrá observarse desde México antes del amanecer, conoce el mejor horario para ver el desfile planetario.

El cielo ofrecerá un espectáculo especial el próximo 12 de agosto de 2026, cuando seis planetas aparecerán juntos en el cielo antes del amanecer.

El fenómeno, conocido popularmente como una alineación o desfile de planetas, podrá observarse desde México, aunque será necesario madrugar para aprovechar la mejor ventana.

De acuerdo con Star Walk, los planetas que participarán son Júpiter, Mercurio, Marte, Urano, Saturno y Neptuno.

No todos serán igual de fáciles de observar, ya que algunos estarán muy cerca del horizonte y otros serán demasiado débiles para distinguirlos sin instrumentos.

¿A qué hora ver la alineación de planetas en México?

Para Ciudad de México, Star Walk establece como mejor ventana práctica de observación el periodo comprendido entre las 5:35 y las 5:53 horas del miércoles 12 de agosto.

El amanecer en CDMX será aproximadamente a las 6:16 horas, por lo que conviene estar listo unos minutos antes de las 5:35 para comenzar la observación.

Horario para ver la alineación en CDMX

Evento Hora Inicio de la mejor ventana 5:35 horas Fin de la mejor ventana 5:53 horas Salida del Sol 6:16 horas

Estos horarios son aproximados y corresponden a Ciudad de México, la hora ideal cambia según la ubicación del observador, por lo que en otras ciudades del país puede existir una diferencia de varios minutos.

Star Walk recomienda calcular la ventana exacta de acuerdo con la ubicación y el horizonte disponible.

¿Qué planetas se podrán ver?

Los seis planetas que forman parte del desfile son:

Júpiter

Mercurio

Marte

Urano

Saturno

Neptuno

Sin embargo, esto no significa que los seis puedan verse fácilmente a simple vista.

Marte y Saturno serán los más sencillos de localizar debido a su brillo, Mercurio también podría distinguirse si existe un horizonte oriental despejado, mientras que Júpiter estará muy bajo, por lo que será más complicado encontrarlo debido a la cercanía del amanecer.

Para observar Urano, Star Walk recomienda utilizar binoculares, mientras que para Neptuno será necesario un telescopio.

¿Hacia dónde mirar para ver los planetas?

La observación deberá comenzar hacia el horizonte oriental, donde aparecerán los planetas que estarán más cerca del amanecer.

Desde México, los seis cuerpos celestes se extenderán por una amplia zona del cielo, desde el este hacia el suroeste. Se recomienda buscar un sitio con una vista amplia y sin edificios, árboles u otros obstáculos que bloqueen el horizonte.

Una buena estrategia es comenzar buscando hacia el este y después seguir la eclíptica, la trayectoria aparente por la que se desplazan el Sol, la Luna y los planetas en el cielo.

¿La alineación de planetas será visible a simple vista?

Si las condiciones meteorológicas son favorables y existe poca contaminación lumínica, Marte y Saturno podrán observarse sin equipo especial. Mercurio también podría ser visible, aunque estará bajo sobre el horizonte.

Júpiter será un objetivo más complicado debido a que aparecerá muy cerca del horizonte y el cielo comenzará a iluminarse, para Urano y Neptuno será necesario recurrir a instrumentos ópticos.

¿Los planetas estarán realmente alineados?

Aunque se utiliza el término “alineación planetaria”, los seis planetas no estarán formando una línea recta perfecta en el espacio.

Lo que veremos desde la Tierra es una disposición aparente de los planetas a lo largo de una misma región del cielo. Por eso también se utiliza la expresión “desfile planetario”.

El 12 de agosto también habrá un eclipse solar

La alineación planetaria no será el único fenómeno astronómico del 12 de agosto, ese mismo día ocurrirá un eclipse solar total, aunque la fase de totalidad no será visible desde México.

Además, durante esas fechas se producirá el máximo de actividad de las Perseidas, por lo que la madrugada y la noche del 12 de agosto ofrecerán varias oportunidades para observar el cielo.

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