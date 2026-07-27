Activistas alertan por basura espacial y daños a casas en México tras nuevo lanzamiento de SpaceX

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Activistas protestan contra basura espacial de SpaceX | Foto: CONIBIO Global

Activistas de CONIBIO Global, organización ambiental mexicana, alertaron por la posible presencia de basura espacial y daños estructurales en casas de Tamaulipas tras la decimotercera prueba de vuelo de Starship el pasado viernes 24 de julio en Texas, Estados Unidos (EE.UU.). Además, confirmaron que el propulsor del cohete de SpaceX cayó en territorio mexicano.

Alicia Bárcena, titular de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) aseguró que las autoridades se encuentran en la zona, aunque aún no se ha confirmado la presencia de desechos espaciales en playas colindantes con el Golfo de México.

Activistas advierten por basura espacial tras caída de propulsor de SpaceX

Un propulsor de SpaceX cayó en aguas mexicanas tras la decimotercera prueba de vuelo del cohete Starship, según confirmó CONIBIO Global el pasado viernes a través de un comunicado.

“Confirmamos la caída del propulsor en territorio mexicano”. CONIBIO Global

Por su parte, la empresa de Elon Musk confirmó que el propulsor finalizó una maniobra de retroceso de manera prematura y sufrió un fuerte amerizaje.

“Intentó volver a encender sus motores para la maniobra de aterrizaje, y un subconjunto se encendió con éxito antes de sufrir un fuerte amerizaje en el Golfo“, confirmó la compañía espacial a través de un comunicado, sin precisar dónde cayó.

CONIBIO Global rastreará basura espacial de SpaceX en Tamaulipas

Activistas de CONIBIO Global, liderados por su presidente Elías Ibarra, se manifestaron el pasado viernes contra la cuarta detonación de SpaceX en territorio mexicano, asegurando que esta vez se dio en aguas más profundas del Golfo de México.

Por esta razón, se anunció que activarían su protocolo de vigilancia costera, movilizando vehículos 4×4 en recorridos durante todo el día para localizar posibles residuos espaciales.

“Asimismo, hacemos un llamado a la comunidad pesquera para que nos reporte cualquier objeto o basura flotando con dirección a playas mexicanas, como ha ocurrido en ocasiones anteriores“, complementaron los activistas.

CONIBIO aseguró que confirmarían el primer hallazgo de deshechos en cuanto se detectara; sin embargo, hasta el lunes 27 de julio, no se ha dado a conocer la presencia de basura espacial en playas mexicanas.

También alertan por las consecuencias de la detonación de Starship

Habitantes de Matamoros, Tamaulipas, reportaron afectaciones estructurales en construcciones que podrían atribuirse a las intensas vibraciones generadas durante el más reciente lanzamiento de SpaceX en la Starbase de Texas, según la propia organización mexicana.

“El problema podría agravarse por las características del subsuelo lacustre de la región, que amplifica las vibraciones”. CONIBIO Global

A través de su cuenta de Facebook, los activistas compartieron el video de una usuaria que denunció daños en su casa tras el decimotercer vuelo de prueba de Starship,

“Lo que hizo el p*nche cohete, gobierno de Estados Unidos, hijos de su p*ta madre. Miren lo que hizo, me derrumbó mi casa”, se escucha a una ciudadana. “¿Nos quieren dejar sin casa o qué ch*ngados?“, reclamó.

Cabe destacar que decenas de familias de Matamoros han reportado ventanas quebradas y daños estructurales en sus domicilios desde el pasado viernes 24 de julio.

¿Cómo han reaccionado las autoridades al respecto?

A través de su cuenta de X, Alicia Bárcena, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), aseguró que las diferentes autoridades ambientales mexicanas ya estaban atendiendo la situación.

“Estamos en eso. La Procuraduria Federal de Proteccion al Ambiente (Profepa) está en el lugar. Necesitamos que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) regule estos incidentes en la frontera”. Alicia Bárcena, SEMARNAT

Estamos en eso. Profepa está en el lugar. Necesitamos que SRE regule estos incidentes en la frontera. https://t.co/XKj9rU3Gdh — Alicia Bárcena (@aliciabarcena) July 26, 2026

Hasta el momento, ni la SEMARNAT ni la Profepa han anunciado medidas ni anunciaron afectaciones oficiales en Tamaulipas o en alguna otra zona colindante con el Golfo de México, donde cayó el propulsor.

Cabe destacar que, durante la noche del viernes, la propia CONIBIO Global informó que barcos de la Secretaría de Marina (SEMAR) se dirigieron al punto de la explosión.

Al momento, la dependencia mexicana no informó avance alguno con respecto a potenciales hallazgos tras el lanzamiento de SpaceX en Texas.

No es la primera vez que alertan por daños provocados por Starship

Esta sería la cuarta vez que una prueba de vuelo de Starship termina en la caída de basura espacial en aguas mexicanas, de acuerdo con CONIBIO Global.

El 27 de mayo de 2025, SpaceX llevó a cabo el noveno vuelo de prueba de su megacohete Starship, el cual llegó al espacio pero la nave explotó antes de su descenso previsto a Tierra.

A inicios de junio, la asociación civil CONIBIO Global encontró una bengala de fósforo, químico con potencial tóxico para humanos y animales marinos, como parte de los restos de la nave Starship.

Entre la basura se encuentran toneladas de plástico, aluminio y metal, además de combustibles con el potencial de generar gases de efecto invernadero que, a la postre, pueden dañar la salud de personas susceptibles a problemas respiratorios, según Elías Ibarra.

El presidente de CONIBIO alertó en ese entonces a Unotv.com que aproximadamente 500 o 600 tortugas marinas habrían muerto como consecuencia del cohete Starship.

En aquel momento, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su gabinete se encontraba tomando muestras y medidas; sin embargo, no se anunciaron consecuencias al respecto.

Por su parte, SpaceX aseguró que no existían riesgos para el área circundante en donde cayeron los restos de la nave espacial Starship.

A pesar de dicha advertencia, la empresa de Elon Musk ha seguido con cuatro pruebas de vuelo más, lo que ha provocado diversas movilizaciones por parte de CONIBIO Global.

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