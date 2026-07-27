Sigue en vivo la trayectoria de huracán Genevieve desde el celular, se pronostican lluvias

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Trayectoria del huracán Genevieve, 27 de julio. Foto: Zoom Earth

El huracán Genevieve se debilitó de categoría 5 a 4 en la escala Saffir-Simpson durante la mañana de este lunes 27 de julio, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su reporte de las 9:00 horas.

El ciclón continúa alejándose de las costas mexicanas y se localiza a 835 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur. Sin embargo, provocará lluvias en todo México.

Además, el SMN pronosticó lluvias fuertes a muy fuertes en el occidente del territorio nacional. El siguiente mapa muestra el pronóstico de lluvia en la República Mexicana por entidad.

Mapa muestra el pronóstico de lluvia en la República Mexicana, 27 de julio.

¿Cómo seguir la trayectoria de huracán Genevieve en vivo?

App Zoom Earth

Imagen muestra trayectoria de huracán Genevieve. Foto: Zoom Earth

Una aplicación para monitorear huracanes, tormentas tropicales y otros fenómenos meteorológicos es Zoom Earth, está disponible para iOS y Android.

Este servicio muestra imágenes satelitales actualizadas, mapas de lluvia, velocidad de los vientos y trayectorias previstas de ciclones tropicales en todo el mundo.

Además, permite visualizar la evolución de las tormentas mediante animaciones que facilitan seguir su desplazamiento.

Conagua Clima

Con la app de Conagua también se puede seguir la trayectoria de huracanes.

La app oficial de Conagua Clima es una de las opciones oficiales para mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas en México.

A través de esta herramienta es posible consultar pronósticos, mapas meteorológicos, avisos especiales y reportes emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional, incluyendo información relacionada con ciclones tropicales que representen algún riesgo para el país.

NOAA Weather y app Hurricane

Otra herramienta útil es la página de NOAA Weather, que utiliza información de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA).

La NOAA es una agencia científica especializada en el monitoreo de los océanos y la atmósfera, la predicción del clima, la investigación meteorológica y la conservación de los recursos marinos.

Sus sistemas ofrecen información actualizada sobre tormentas tropicales, huracanes, lluvias, vientos y otros fenómenos meteorológicos que afectan distintas regiones del continente.

Por su parte, la app Hurricane utiliza la información de esta agencia estadounidense para brindar información sobre el seguimiento de fenómenos como el huracán Genevieve.