¡Adiós al naranja! Presentan el nuevo iPhone 18 Pro y Pro Max: llegará a México desde los 30 mil pesos

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¡Conoce el iPhone 18… saldrá en Pro y Pro Max! | Foto: Apple

Apple presentó este jueves el nuevo iPhone 18, con la característica de que llegará únicamente en los modelos Pro y Pro Max, descartando el modelo base que estuvo presente en modelos anteriores. Además, los usuarios de redes sociales destacaron que, en esta edición, no llegará el color naranja que distinguió al iPhone 17 Pro Max.

Los dispositivos introducen una cámara de 48 MP con apertura variable para cada usuario, el poderoso procesador A20 Pro y el mayor incremento de duración de batería registrado en la historia del teléfono.

La nueva generación integra avances clave en diseño, una Dynamic Island más compacta y funcional, así como capacidades avanzadas con iOS 27, Apple Intelligence y Siri AI como núcleo del ecosistema.

¿Cuánto costará el iPhone 18 Pro y Pro Max en México?

La preventa del iPhone 18 Pro y Pro Max empieza el sábado 12 de septiembre a las 6:00 horas (tiempo del Centro de México) y estará disponible a partir del viernes 18 de septiembre.

El iPhone 18 Pro estará disponible en los siguientes precios y colores:

256GB: $29,999.00

512GB: $34,999.00

1TB: $44,999.00

2TB: $59,999.00

Colores: Borgoña, Glaciar, Plata y Negro

El iPhone 18 Pro Max estará disponible en los siguientes precios y colores:

256GB: $31,999.00

512GB: $36,999.00

1TB: $46,999.00

2TB: $61,999.00

Colores: Borgoña, Glaciar, Plata y Negro

Cabe destacar que el diseño de ambos modelos de iPhone se mantiene sin mayores cambios con respecto al modelo anterior; sin embargo, destaca que no saldrá en color naranja.

¿Cuáles son las novedades de cámara en el nuevo iPhone?

La cámara principal Fusion de 48 MP incorpora por primera vez un mecanismo físico de seis hojas cortadas con láser que ajusta la apertura entre ƒ/1.48 y ƒ/4. Esto optimiza la luz en tomas nocturnas y mejora el detalle de profundidad en fotos grupales.

La aplicación añade nuevos controles manuales denominados Pro controls, permitiendo calibrar velocidad de obturación, balance de blancos y consultar un histograma en tiempo real.

Por otro lado, ahora los usuarios podrán ajustar parámetros como la apertura del objetivo, la velocidad de obturación y el balance de blancos, o utilizar un histograma para comprobar los niveles de exposición en toda la escena.

Para garantizar la autenticidad visual, el sensor principal firma digitalmente cada píxel al disparar en el modo Reference mode. El procesamiento genera un negativo digital inalterable mediante Private Cloud Compute.

Esta herramienta permite comparar fotos editadas frente al disparo original y se complementa con soporte para metadatos y el estándar SynthID contra creaciones artificiales.

¡La batería más poderosa en el iPhone 18 Pro y Pro Max!

El iPhone 18 Pro Max entrega el mayor salto de autonomía visto en un teléfono de la compañía. Esto es posible gracias a la eficiencia energética del silicio y a un módulo de batería de mayor capacidad.

Para sostener el rendimiento, Apple implementó una cámara de vapor de última generación que disipa el calor eficientemente durante sesiones prolongadas.

En este sentido, puede reproducir 36 horas de video en el iPhone 18 Pro y hasta 45 horas de reproducción de video en el iPhone 18 Pro Max.

El iPhone 18 Pro también puede cargarse hasta un 50 % en unos 15 minutos, o cargarse de forma inalámbrica hasta un 50 % en 30 minutos.

En el iPhone 18 Pro Max, cinco minutos de carga por cable proporcionan unas siete horas de reproducción de video y ofrece hasta 30 horas de uso con una carga completa.

iPhone 18 Pro y Pro Max tienen un nuevo motor e isla dinámica

El apartado estético y de interfaz se renueva con una Dynamic Island rediseñada y de menor tamaño que optimiza el área útil de la pantalla.

Ahora es capaz de desplegar hasta tres Live Activities simultáneas sin comprometer los sensores de Face ID para la autenticación biométrica.

En el corazón del dispositivo se ubica el A20 Pro, desarrollado bajo litografía de 2 nanómetros y con 50% mayor ancho de banda en memoria frente al chip previo.

Su CPU de 6 núcleos y la GPU de 7 núcleos trabajan junto a un Dual 16-core Neural Engine con 32 núcleos totales orientados a cargas exigentes de inteligencia artificial.

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