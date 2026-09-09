¿Te llegó un SMS que promete dinero gratis? Alertan por posible fraude

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SSC pidió desconfiar de los SMS con dinero fácil. Foto: Getty Images | Cuartoscuro

La Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) alertó sobre una modalidad de fraude mediante mensajes SMS falsos que prometen dinero gratis, recompensas o ganancias inmediatas para atraer a posibles víctimas y dirigirlas a sitios fraudulentos.

Esta práctica, conocida como smishing o SMS phishing, busca obtener información personal y financiera, además de comprometer la seguridad de los dispositivos móviles.

#BoletínSSC | #AlertaCibernética | La #SSC, a través de la #PolicíaCibernética, alerta a la ciudadanía sobre una modalidad de fraude mediante mensajes SMS falsos, en los que ciberdelincuentes ofrecen dinero gratis, recompensas o ganancias inmediatas con el propósito de captar la… pic.twitter.com/y3zbg775GQ — SSC CDMX (@SSC_CDMX) September 8, 2026

¿Cómo funciona este fraude vía SMS?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina, los ciberdelincuentes envían mensajes de texto con frases como “sin riesgo”, “dinero gratis”, “retira tus ganancias hoy mismo” o “solo regístrate aquí”, con las que buscan generar una sensación de oportunidad fácil y urgente.

Los mensajes pueden incluir enlaces acortados para ocultar la dirección real del sitio al que pretenden dirigir a las víctimas.

Al ingresar, la persona puede llegar a una página fraudulenta que solicita datos como nombre completo, número telefónico, correo electrónico, información bancaria o credenciales de acceso a cuentas digitales.

En otros casos, el sitio puede pedir descargar archivos maliciosos o realizar un depósito inicial bajo el argumento de activar una cuenta o liberar las ganancias. Sin embargo, el dinero termina en manos de los delincuentes.

Una vez que obtienen los datos o el pago, los ciberdelincuentes pueden utilizarlos para cometer fraudes bancarios, suplantación de identidad o extorsiones posteriores.

¿Cómo evitar caer en el smishing?

La Policía Cibernética de la SSC-CDMX recomienda mantener una actitud preventiva y desconfiar de mensajes que prometan dinero fácil, premios inesperados o ganancias garantizadas.

Entre sus principales recomendaciones están:

Desconfiar de cualquier SMS que prometa dinero gratis, apoyos económicos, premios o ganancias inmediatas

de cualquier SMS que prometa dinero gratis, apoyos económicos, premios o ganancias inmediatas No ingresar a enlaces recibidos por SMS si se desconoce su procedencia

si se desconoce su procedencia Verificar directamente en los sitios oficiales de instituciones, empresas o programas sociales la existencia de promociones o apoyos

de instituciones, empresas o programas sociales la existencia de promociones o apoyos Nunca proporcionar información personal, bancaria o códigos de verificación desde enlaces recibidos por SMS

desde enlaces recibidos por SMS Evitar descargar aplicaciones recomendadas mediante mensajes no solicitados

recomendadas mediante mensajes no solicitados Revisar cuidadosamente la dirección del sitio web antes de ingresar información

antes de ingresar información Mantener actualizado el sistema operativo y las aplicaciones de seguridad del teléfono

del teléfono Activar la verificación en dos pasos en las cuentas cuando esté disponible

en las cuentas cuando esté disponible Bloquear y reportar los números sospechosos

Si se proporcionó información personal o bancaria, comunicarse de inmediato con la institución financiera correspondiente para proteger las cuentas

¿Dónde reportar un fraude cibernético en CDMX?

La Policía Cibernética de la SSC-CDMX brinda atención las 24 horas para orientación y reporte de incidentes relacionados con delitos cibernéticos.

La ciudadanía puede comunicarse al 55 5242 5100, extensión 5086, o escribir al correo policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx.

También se pueden realizar reportes a través de las cuentas oficiales en X @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX, así como en Facebook, en la página Policía Cibernética SSC-CDMX.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

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