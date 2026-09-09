A 25 años del 11-S: imágenes satelitales muestran la devastación en los sitios atacados de Nueva York

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Imagen de los atentados a las torres gemelas. Foto: AFP.

A 25 años de los atentados del 11 de septiembre de 2001, imágenes satelitales recopiladas por Vantor, antes Maxar Intelligence, muestran desde el espacio algunos de los momentos de los ataques que marcaron a Estados Unidos (EE.UU.) por el llamado “11-S“.

Los atentados fueron perpetrados con cuatro aviones comerciales que fueron secuestrados; dos impactaron contra las Torres Gemelas del World Trade Center, en Nueva York; otro contra el Pentágono, en Arlington, Virginia, y el cuarto cayó cerca de Shanksville, Pensilvania.

Atentado a la Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001. Foto: AFP. Zona cero. Los incendios provocados tras el impacto de los aviones.

Aquí se observa una foto satelital donde se aprecian las Torres Gemelas antes del atentado.

A beautiful #satellite image of the iconic World Trade Center towers as we remember the events that occurred on September 11, 2001, from New York City, to Shanksville, PA, and the Pentagon. #NeverForget #Remember911 #911Anniversary #WTC pic.twitter.com/yq3s4DPpGi — Vantor (@vantortech) September 11, 2019

Las fotos que revelan la destrucción de los atentados de los 11 de septiembre

La siguiente imagen satelital muestra una columna de humo elevándose desde el sitio del World Trade Center.

Una columna de humo tras el impacto de dos aviones. Foto: Vantor-Reuters

Diecinueve miembros de Al Qaeda secuestraron los aviones en aquel día casi de 2001. La foto que se observa muestra cómo quedo la zona cero tras el derrumbe de la Torres Gemelas, los emblemáticos edificios de Nueva York de 110 pisos.

La zona cero tras el derrumbe de la Torres Gemelas. Foto: Vantor-Reuters

El vuelo 77 de American Airlines fue el tercer vuelo secuestrado como parte de los atentados del 11 de septiembre, y fue estrellado contra El Pentágono.

Durante el atentado contra el Pentágono murieron 64 personas a bordo (2 pilotos, 4 azafatas y 58 pasajeros), así como de 125 personas en el edificio.

Foto del ataque al Pentágono. Foto: Vantor-Reuters.

El impacto generó daños en una buena parte del edificio y ocasionó un incendio, generando el derrumbe parcial del mismo.

Un cuarto avión, que aparentemente tenía como objetivo el Capitolio estadounidense o la Casa Blanca, se estrelló en un campo cerca de Shanksville, Pensilvania, después de que los pasajeros se enfrentaran a los secuestradores.

El vuelo 93 de United Airlines transportaba 37 pasajeros y 7 tripulantes.

No sólo las víctimas de los atentados del 11 de septiembre

Más de 9 mil 400 personas han fallecido por enfermedades relacionadas con el 11-S, según el programa federal creado para brindar atención médica a los afectados.

Un caso conocido fue el de Marcy Borders, una trabajadora que se refugió en un edificio de oficinas tras el derrumbe de las Torres Gemelas del World Trade Center.

Borders murió de cáncer de estómago en 2014, según su declaración, la enfermedad estuvo relacionada con el polvo tóxico que la cubrió ese día.

Marcy Borders, una de las sobrevivientes del 11 de septiembre.

El juicio de Jalid Sheikh Mohammed, presunto cerebro de los atentados y uno de los principales lugartenientes del líder de Al Qaeda, Osama bin Laden, posteriormente abatido por Estados Unidos, fue programado recientemente para junio de 2028 en la base naval estadounidense de Guantánamo, en Cuba. Lleva detenido allí 20 años.