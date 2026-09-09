¡Rompe el cochinito! Apple presenta el iPhone Duo, su primer plegable: costará hasta 78 mil pesos en México

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Así se ve el iPhone Duo, el primer plegable de Apple | Foto: Apple

Apple presentó oficialmente el primer celular plegable de su historia este miércoles 9 de septiembre. Se trata del iPhone Duo, el cual tiene el mismo diseño del reciente Samsung Galaxy Z Fold 8, y que costará hasta 78 mil pesos mexicanos a partir del próximo 23 de octubre.

Este nuevo dispositivo tiene bordes curvos y el software está diseñado para que la transición de la pantalla interna a la externa sea casi invisible, como si no se estuviera cambiando de pantalla.

El iPhone Duo también está diseñado para que su tamaño no sea abrumador y quepa en el bolsillo, sumándose a la tendencia de smartphones plegables.

Diseño interno y externo del iPhone Duo | Foto: Apple

Así se ve el iPhone Duo… el primer plegable de Apple

El iPhone Duo presume de ser el teléfono más delgado de la firma y el que ostenta la pantalla más grande en su historia, según aseguró Apple este miércoles en su Apple Event.

Al desplegarse, su panel interno ofrece un área 50 % mayor que la del iPhone 18 Pro Max, complementado por una pantalla exterior que cubre más del 90 % del frontal estándar.

Así se ve la pantalla interna abierta del iPhone Duo | Foto: Apple

La estructura incorpora un chasis y cubierta de bisagra forjados en titanio de grado 5, acompañados del vidrio ultra resistente Ceramic Shield en ambas caras.

Asimismo, el panel interno cuenta con diez capas ultradelgadas con acabado antirreflejo nano-texture y certificación IP68 frente al agua y polvo.

Su factor de forma introduce posturas versátiles pensadas para el uso cotidiano: Landscape para multitarea con Split View, Portrait con teclado ergonómico, modo Seated para videollamadas sin manos y Standing para aprovechar la función de reloj inteligente StandBy.

Así se ve la pantalla externa del iPhone Duo | Foto: Apple

¿Cuánto costará el iPhone Duo en México?

Apple confirmó que los precios del iPhone Duo oscilarán entre los 48 mil y 78 mil pesos, desde los 256 GB hasta los 2 TB de capacidad:

256GB: $47,999.00

512GB: $52,999.00

1TB: $62,999.00

2TB: $77,999.00

Colores: Blanco estrella y cielo nocturno

"iPhone Duo":

Porque Apple presentó su nuevo iPhone plegable en el #AppleEvent pic.twitter.com/1FPDfzXpni — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) September 9, 2026

El periodo oficial de preventa inicia a nivel global el 16 de octubre a las 06:00 horas (tiempo del centro de México) y estará disponible a partir del 23 de octubre en México y otras 70 regiones del mundo.

La firma mantendrá activos sus programas de intercambio Apple Trade In, facilitando bonificaciones directas a usuarios de modelos previos o a quienes decidan realizar la migración desde Android.

¿Qué novedades de cámara tiene el iPhone Duo?

El apartado fotográfico evoluciona con el módulo Dual Fusion de 48 MP, compuesto por una cámara principal de 48 MP y un lente ultra gran angular de 48 MP, asistidos por una cámara frontal Center Stage de 12 MP y un sensor bajo la pantalla interna para FaceTime.

Gracias al panel exterior, el dispositivo estrena la función Duo Preview, la cual permite que la persona fotografiada observe su encuadre en tiempo real. También añade Kid Cue, una herramienta interactiva con animaciones dinámicas creadas para captar la atención de los más pequeños hacia el lente.

El sistema fotográfico integra captura de video en resolución 4K a 120 cuadros por segundo, modos cinematográficos con profundidad editable y Smart Take, un disparo inteligente accionado mediante algoritmos que detectan cuándo todos los integrantes están listos para la foto.

A nivel de software, las herramientas de Apple Intelligence incorporan Spatial Reframing y la función Clean Up, permitiendo eliminar elementos no deseados y reencuadrar composiciones sin pérdida visible de detalle.

La poderosa batería del primer iPhone plegable

La autonomía del equipo está respaldada por un pionero sistema de batería dual que aprovecha la arquitectura sin ranura física gracias a la tecnología eSIM. La gestión energética del nuevo módem C2 optimiza el consumo en redes de alta velocidad y telefonía celular.

De acuerdo con las especificaciones del fabricante, el dispositivo brinda hasta 31 horas de reproducción de video con la pantalla interna y asciende hasta 44 horas de reproducción continua utilizando la pantalla exterior. La carga rápida por cable alcanza el 50 % de energía en tan solo 20 minutos.

En el corazón del dispositivo late el chip A20 Pro, equipado con refrigeración por cámara de vapor y un motor neuronal Dual 16-core Neural Engine, capaz de ofrecer una CPU un 20 % más rápida que la generación A19 Pro y un 50 % más de ancho de banda en memoria.

Otras novedades del iPhone Duo

La experiencia de software está impulsada por el entorno adaptativo de iOS 27, optimizado para transiciones inmediatas entre ambas pantallas y ventanas flotantes. A ello se suma la asistencia de Siri AI, un asistente conversacional capaz de ejecutar acciones contextuales entre múltiples aplicaciones nativas.

En conectividad, el terminal incorpora estándares de última generación con Wi-Fi 7, Bluetooth 6, conectividad 5G ultrarrápida y el soporte de emergencia para mensajería satelital Messages via satellite sin necesidad de cobertura celular

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