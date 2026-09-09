La Casa Blanca retira juego “Build the Wall” tras advertencia de Tetris

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Tetris se desvinculo del juego de la Casa Blanca. Foto: Shutterstock | AFP

La Casa Blanca retiró de su página web el juego “Build the Wall”, en español “Construye el muro”, inspirado en Tetris, cuatro días después de que la compañía del videojuego clásico advirtiera que “toma muy en serio las infracciones de derechos de autor”.

Lanzado el jueves en el sitio oficial de la Casa Blanca, consistía en apilar bloques y pedía a los jugadores “proteger la frontera de una horda que se acerca”.

Sin embargo, este martes el título ya no estaba disponible en la sección de juegos de whitehouse.gov/arcade.

Tetris Company no autorizó el juego

Tetris Company informó a AFP que no tuvo ninguna participación en la creación de “Build the Wall” y que tampoco autorizó ni otorgó licencia de la marca Tetris ni de su propiedad intelectual para desarrollar el juego.

La empresa señaló que “actualmente está revisando el asunto”, al ser cuestionada sobre la posibilidad de emprender acciones legales.

Además, a través de su cuenta de X, Tetris Company escribió: “En Tetris creemos en el poder de conexión y de unir a las personas, no dividirlas”.

P.S. The Tetris Company was not involved in the creation of ‘Build the Wall’.



P.P.S. We take copyright infringement very seriously. pic.twitter.com/Fu02khRpT3 — Tetris (@Tetris_Official) September 4, 2026

La Casa Blanca no respondió una solicitud de comentarios de la AFP sobre los motivos por los que retiró el juego de su página web.

El juego generó críticas por su contenido

El lanzamiento de “Build the Wall” generó condenas por sus temas racistas, además de cuestionamientos sobre una posible vulneración de los derechos de autor.

El juego apareció en el sitio de la Casa Blanca en medio de la política migratoria del presidente Donald Trump quien, durante su campaña prometió expulsar a millones de migrantes indocumentados y ha actuado con agresividad para llevar a cabo deportaciones.

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