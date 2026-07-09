Advierten por nueva modalidad de sextorsión;  enganchan a víctimas por Whatsapp, Facebook y Roblox

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Imagen ilustrativa. Foto: Getty

El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México advirtió por una nueva modalidad de sextorsión, un delito consiste en utilizar contenido íntimo para extorsionar a las víctimas mediante amenazas de difusión.

Las nueva modalidad de sextorsión inicia cuando los hombres son contactados por perfiles que aparentan pertenecer a mujeres jóvenes.

“Tras intercambiar conversaciones e imágenes de contenido sexual, una tercera persona se comunica con la víctima haciéndose pasar por el padre de quien envió el material y amenaza con denunciarle a las autoridades si no realiza un pago porque se supone se trata de una menor de edad”, explicó el Consejo Ciudadano.

El organismo advirtió que cuando la víctima es un niño, niña o adolescente, las imágenes o videos constituyen material de abuso sexual infantil, cuya producción, posesión y difusión son delitos federales y se castigan con multas y cadenas que pueden ir de los siete a los 12 años de prisión.

Otras modalidades de sextorsión

Entre los principales modus operandi de sextorsión está la creación de perfiles falsos para ganarse la confianza de las víctimas y obtener contenido íntimo con el que posteriormente las extorsionan.

También se ha detectado que los delincuentes ofrecen comprar material íntimo en aplicaciones de citas como una forma de ganar dinero fácil y, una vez que lo reciben, comienzan a exigir pagos u otras demandas a cambio de no difundir el material

De acuerdo con datos del Consejo, los casos inician por aplicaciones de mensajería y redes sociales:

40% de los casos inicia en aplicaciones de mensajería como WhatsApp y Telegram

38% en redes sociales , principalmente Facebook

, principalmente Facebook 11% en aplicaciones de citas

2% en videojuegos en línea como Roblox

En plataformas como Roblox, las principales víctimas son niños, niñas y adolescentes.

En el 58% de los casos, los delincuentes exigen dinero para no difundir el material íntimo.

Recomendaciones del Consejo Ciudadano para no ser víctima de sextorsión

El Consejo Ciudadano exhortó a no ceder a las amenazas, conservar las evidencias, bloquear a los agresores y solicitar apoyo especializado.

Además, recomendó:

Piensa dos veces antes de compartir fotos o videos íntimos

No aceptes solicitudes de amistad o mensajes de personas que no conoces

Desconfía de quienes buscan generar cercanía muy rápido o insisten en llevar la conversación a un ámbito íntimo.

Si alguien te amenaza con difundir contenido íntimo, deja de responder, conserva las conversaciones, bloquea la cuenta y reporta.

A los niños, niñas y adolescentes, el Consejo Ciudadano recomendó no compartir ningún tipo de material íntimo por ninguna vía. Y hablar sobre la situación con una persona adulta.

También recordó que brinda atención psicológica y asesoría jurídica gratuitas y confidenciales, a través de la Línea de Seguridad y Chat de Confianza 55 5533 5533.

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