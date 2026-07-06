Descubren a la araña más rápida del mundo, puede alcanzar a una persona caminando

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Esta araña corre más rápido que la mayoría de humanos. Foto: Gettyimages

Un nuevo estudio científico encontró a la araña más veloz del mundo, la cual puede superar a un humano caminando.

Los investigadores analizaron la velocidad de desplazamiento de 258 especies para conocer cómo la evolución y la anatomía influyen en su capacidad para correr.

¿Cuál es la araña más rápida del mundo?

Así es la araña más rápida del Mundo. Foto: Gettyimages

Se trata de una araña cazadora del género Heteropoda, originaria de Queensland, Australia, de acuerdo con el estudio publicado en el repositorio científico bioRxiv.

Durante las pruebas de laboratorio, el arácnido alcanzó una velocidad cercana a 3.6 metros por segundo, equivalente a poco más de 13 kilómetros por hora.

Esta cifra supera el ritmo de trote promedio de una persona, que suele ubicarse entre 6 y 10 kilómetros por hora.

Además de eso, la investigación señaló que el tamaño del cuerpo de las arañas influye en la velocidad, ya que las especies más grandes suelen desplazarse más rápido. Sin embargo, no es el único factor.

Los científicos encontraron que las arañas con patas relativamente más largas, en proporción a su cuerpo, también presentan un mejor desempeño al correr, en cambio, la delgadez de las patas tuvo un efecto mucho menor sobre la velocidad.

Asimismo, las arañas terrestres destacaron por ser las más rápidas en relación con su tamaño, posiblemente porque dependen de perseguir activamente a sus presas en lugar de esperar atraparlas en una telaraña.

¿La araña flic-flac ya no es la más rápida?

Hasta ahora, el récord más conocido pertenecía a la araña flic-flac (Cebrennus rechenbergi), famosa por desplazarse mediante volteretas cuando se siente amenazada.

A ‘huntsman spider’ in Australia is crowned by scientists as the world’s fastest spider at nearly 3.6 m/s



That is more than double the previous record of 1.7 m/s by the Moroccan flic-flac pic.twitter.com/UBcYCo3L0D — Interesting AF (@interesting_aIl) July 1, 2026

No obstante, los autores explican que ese movimiento no se considera una carrera en sentido estricto, por lo que no puede compararse directamente con las mediciones realizadas en este estudio.

Mientras la araña flic-flac alcanza alrededor de 1.7 metros por segundo, la especie del género Heteropoda prácticamente duplica esa velocidad.

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