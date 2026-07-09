Última oportunidad para ver Júpiter: cuándo desaparecerá de los cielos

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Júpiter dejará de ser visible desde la Tierra por varias semanas Foto: Pexels

El mes de julio está marcado por diversos eventos astronómicos, uno de ellos será la conjunción de Júpiter con el Sol, lo que significa que, por un periodo, el planeta dejará de ser visible desde la Tierra, por estar detrás del ‘astro rey‘

Es por esto que aquí, en Uno TV, te diremos cuáles son los días que tienes aún para poder verlo y también a qué se debe esto.

Júpiter dejará de ser visible en el cielo

Durante los próximos días de julio, el planeta Júpiter podrá ser visto por unos minutos después de la puesta del Sol, esto antes de que ocurra su conjunción con el “astro rey”.

Será el 29 de julio cuando Júpiter quede exactamente detrás del Sol, por lo que su brillo impedirá verlo.

Es por esto que tendremos que esperar hasta mediados de agosto y, principalmente, septiembre para poder ver al planeta nuevamente, pero esta vez será en las mañanas, según los mapas de movimiento planetario mostrados en la página especializada EarthSky.

Este cambio se debe a que Júpiter ahora se posiciona a un lado del Sol, en el oeste. Esta posición hace que solo sea visible en la madrugada, antes del amanecer.

Sistema Solar Foto: Shutterstock

Será hasta noviembre cuando la misma traslación de la Tierra logre una oposición entre Júpiter y el Sol, lo que permitirá que el planeta sea visible nuevamente durante las noches. Esto ocurrirá en noviembre, cuando Marte también, por su posición, se verá muy cerca del gran planeta.

Otros eventos astronómicos de julio

La NASA también ha brindado una serie de recomendaciones sobre los eventos que ocurrirán y que podrán verse desde la Tierra.

11 y 12 de julio: Alineación de la Luna, Marte, Saturno y Urano.

14 de julio: La Luna nueva hace posible una mejor visibilidad del cometa 10P/Tempel 2 y la Vía Láctea.

Finales de julio: Los anillos, inusualmente delgados, de Saturno son un objetivo gratificante para observadores con telescopio; la lluvia de meteoros delta acuáridas del sur alcanza su pico de actividad.

Asimismo, las fases de la Luna durante este mes serán:

7 de julio: Cuarto menguante.

14 de julio: Luna nueva.

21 de julio: Cuarto creciente.

29 de julio: Luna llena.

Pero uno de los eventos que destaca la agencia espacial norteamericana es la lluvia de meteoros delta acuáridas del sur, que ocurrirá el 30 y 31 de julio. Sin embargo, mencionan que, al haber Luna llena, podría dificultar la observación de este fenómeno.

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