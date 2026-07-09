Nace un tapir centroamericano en Chiapas; el ejemplar da esperanza a una especie en peligro de extinción

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El (ZooMAT) compartió el nacimiento de un macho de tapir centroamericano (Tapirus bairdii), el pasado 4 de julio. Esta especie es emblemática de Chiapas y es catalogada en peligro de extinción.

Este nacimiento es resultado del Programa de Conservación y Reproducción del Tapir Centroamericano, que se desarrolla en coordinación con el Zoológico de Chapultepec.

ZooMAT comparte detalles del nacimiento del tapir centroamericano

“Tenemos una muy buena noticia que hemos compartido el nacimiento de una cría más de tapir aquí en el zoológico este animalitos nació el día sábado es producto de un programa de conservación en condiciones controladas que tenemos trabajando con esta especie junto con el zoológico de Chapultepec”. Carlos Guichard/Director Operativo del Zoológico

De acuerdo con el zoológico pequeño nació con un peso de 8.4 kilogramos y permanece junto a su madre, Coco, quien lo cuida de manera natural y ya le ha permitido realizar sus primeras tomas de calostro, fundamentales para fortalecer su sistema inmunológico y brindarle protección durante su primera etapa de vida.

Las primeras semanas constituyen una etapa crítica para el desarrollo y supervivencia de cualquier especie silvestre. Aunque la evolución observada hasta el momento es favorable, el equipo del ZooMAT mantiene vigilancia remota y guardias las 24 horas del día para monitorear su crecimiento.

El zoológico señaló que brinda los cuidados especializados que esta etapa requiere, respetando en todo momento los procesos naturales de la especie y con la esperanza de que la evolución de la cría continúe siendo favorable.

“Fue un parto natural, está bajo el cuidado de la madre, pero bajo el cuidado y la supervisión del personal médico y biológico del zoológico estos animales requieren mucha atención, porque en los primeros días de vida no es fácil que la cría pueda valerse por sí misma para alimentarse de la madre, entonces tenemos un proceso en el que en ciertos horarios se le acerca a la cría a la madre para que se alimente y hasta ahorita vamos vamos bien en ese proceso”. Carlos Guichard/Director Operativo del Zoológico

Asimismo, destacó que este nacimiento representa una nueva esperanza para la conservación del tapir centroamericano, una especie considerada clave para los ecosistemas de las selvas del sureste de México, ya que contribuye a la dispersión de semillas y a la regeneración natural de los bosques.

Actualmente, el tapir centroamericano enfrenta amenazas como la pérdida de hábitat de acuerdo a la prensa local; pues la fragmentación de las selvas y la caza furtiva, por lo que programas de reproducción como el que impulsa el ZooMAT junto con el Zoológico de Chapultepec buscan fortalecer la conservación de esta especie.

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