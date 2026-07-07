NASA capta la llegada del polvo del Sahara a México; pronostican “cielos lechosos” en varios estados

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El Polvo del Sahara llega cada año. Foto: Cuartoscuro

La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA por sus siglas en inglés) captó el avance del polvo del Sahara que cruza el océano Atlántico rumbo al Caribe y parte de México, un fenómeno que, de acuerdo con especialistas, podría provocar “cielos lechosos” o blanquecinos.

La advertencia fue compartida por la División de Análisis y Pronóstico Tropical del Centro Nacional de Huracanes (NHC), que explicó que esta es la época del año en la que grandes concentraciones de polvo, provenientes del desierto africano, viajan miles de kilómetros impulsadas por los vientos hasta alcanzar el Caribe, Centroamérica y parte del territorio mexicano.

Polvo del Sahara avanza hacia México

July 6: This is the time of year when Saharan dust blows across the tropical Atlantic and into the Caribbean region. This dust model from NASA shows plumes of dust moving across the basin over the next several days. The dust may cause milky skies and some air quality issues. pic.twitter.com/t1ZLxLZNEf — NHC_TAFB (@NHC_TAFB) July 6, 2026

A través de una animación elaborada con modelos atmosféricos, la NASA mostró cómo la extensa nube de partículas avanza sobre el Atlántico tropical en dirección al oeste, alcanzando gradualmente las islas del Caribe y acercándose al Golfo de México.

“Este modelo de polvo de la NASA muestra columnas de polvo moviéndose por la cuenca durante los próximos días. El polvo podría provocar cielos blanquecinos y algunos problemas de calidad del aire”. NHC

La animación difundida por la NASA muestra cómo la masa de polvo sale del norte de África y atraviesa el Atlántico impulsada por los vientos predominantes.

En el mapa, los colores representan la concentración de partículas suspendidas en la atmósfera, los tonos amarillos, naranjas y rojizos indican las zonas donde la presencia de polvo es más intensa, mientras que las corrientes de viento muestran la trayectoria que seguirá la nube durante los próximos días hasta aproximarse al Caribe y México.

Aunque el polvo del Sahara pierde intensidad conforme avanza sobre el océano, parte de este puede alcanzar el sureste y el Golfo de México, generando el aspecto blanquecino del cielo.

¿Qué es el polvo del Sahara?

El polvo del Sahara es una enorme masa de arena y partículas minerales que se desprende del desierto más grande del mundo debido a los fuertes vientos que se presentan en el norte de África.

Cada verano, estas partículas son transportadas por la atmósfera a través del océano Atlántico, recorriendo miles de kilómetros hasta llegar al Caribe, Centroamérica, México e incluso algunas zonas del sur de Estados Unidos.

¿Qué efectos puede tener en México?

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes y Meteored, la llegada del polvo sahariano puede provocar:

Cielos con apariencia blanquecina o lechosa

Disminución temporal de la calidad del aire

Menor visibilidad en algunas regiones

Molestias respiratorias en personas sensibles, como quienes padecen asma o alergias

Mala calidad del aire

Los especialistas recomiendan que personas con enfermedades respiratorias limiten las actividades al aire libre si la concentración de partículas aumenta en la zona que se encuentren y mantenerse atentos a los avisos emitidos por las autoridades meteorológicas.

¿Qué es un “cielo lechoso” y por qué aparece cuando llega el polvo del Sahara?

Uno de los efectos más visibles del polvo del Sahara es la aparición de los llamados “cielos lechosos”, un fenómeno que hace que el cielo pierda su característico color azul intenso y adquiera un tono blanquecino o grisáceo.

Esto ocurre porque las diminutas partículas de polvo suspendidas en la atmósfera dispersan la luz solar, creando una especie de velo que reduce la visibilidad y vuelve el paisaje menos nítido.

Aunque el Sol sigue siendo visible, puede verse más opaco e incluso presentar tonalidades anaranjadas durante el amanecer o el atardecer.

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