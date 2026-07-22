Agua turbia o con mal olor: cuándo no debe utilizarse para beber o cocinar

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Foto: Getty

El agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara atraviesa una crisis, ya que en las últimas semanas habitantes de diversas colonias han reportado que el suministro llega con mal olor, aspecto turbio y de microorganismos. Ante esta situación, especialistas explicaron en qué condiciones es segura para beber o cocinar y cuándo debe evitarse su consumo.

Los especialistas coinciden que el agua siempre debe ser:

Incolora

Inolora

Insipida

¿Cuándo se debe evitar el agua turbia o con mal olor?

La doctora Aída Alejandra Guerrero de León, de la Universidad de Guadalajara, explicó que se debe evitar el consumo de agua si está no es transparente o si presenta un olor a putrefacción.

Por su parte, el Consorcio Regional de Proveedores de Agua, una organización de gobierno en Portland, Oregón, recomendó no consumir, ni lavar alimentos cuando el agua presenta las siguientes características:

Olor a huevo podrido (sulfuro) o humedad: indica descomposición de materia orgánica o contaminación en el sistema de distribución.

indica descomposición de materia orgánica o contaminación en el sistema de distribución. Aspecto turbio, marrón o amarillento: señala la presencia de sedimentos o lodos que pueden proteger a los virus y bacterias de los procesos de desinfección.

señala la presencia de sedimentos o lodos que pueden proteger a los virus y bacterias de los procesos de desinfección. Olor a químicos o combustible: es señal de una contaminación industrial o filtración de hidrocarburos, la cual es altamente tóxica y no puede purificarse en casa.

En el caso de las autoridades en México, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) recomendó evitar el consumo de agua cuando existan avisos de emergencia indicando contaminación por aguas residuales, derrames químicos o roturas de tuberías principales

También no se debe consumir si se confirma o sospecha de filtraciones de plomo u otros metales industriales.

¿Qué sucede con el agua en Guadalajara?

La Secretaría de Salud Estatal exhortó a la población evitar consumir el líquido directamente de la red pública. La dependencia pidió utilizar agua de garrafón para beber, cocinar y preparar alimentos, debido a los problemas de olor y color que se han detectado en el suministro de agua.

La recomendación, del pasado 7 de julio, también incluyó:

Consumir únicamente agua de garrafón para beber

Utilizar agua de garrafón para cocinar y preparar alimentos

Mantener las medidas preventivas hasta que las autoridades informen que el servicio volvió a condiciones normales

Al menos 200 colonias de la Zona Metropolitana de Guadalajara registran problemas relacionados con el olor y la coloración del agua distribuida por la red pública.

Las autoridades continúan monitoreando la situación para identificar el origen de las afectaciones y evaluar la calidad del agua en las zonas reportadas.

Guadalajara se posicionó como la única urbe, de tres metrópolis evaluadas de México (Monterrey, Mérida y Guadalajara), que no alcanza la calificación mínima aceptable en la calidad de su servicio de agua potable, según un estudio de la Universidad Panamericana.

Hugo Briseño Ramírez, director del Centro de Ciudades Hidroadaptativas de la casa de estudios, detalló que en la encuesta se abordaron tres temas: continuidad y suficiencia del servicio, respuesta institucional del organismo rector de suministrar agua y calidad organoléptica, es decir, si llega con olor, color y otros contaminantes.

Monterrey es la ciudad mejor evaluada, seguida de Mérida; Guadalajara se ubica por debajo del promedio en los tres índices, con calificaciones reprobatorias en todos los aspectos.