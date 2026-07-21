Gobierno va por regulación de redes sociales e IA en México

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La IA podría ser regulada. Foto: Getty Images

El Gobierno federal anunció el inicio de foros para construir una iniciativa encaminada en regular el uso de tecnología como las redes sociales así como la Inteligencia Artificial (IA) en México. El planteamiento inicia con el argumento de que se debe proteger a las infancias.

Sobre ello, la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó que no hay control en la información que emana de las plataformas digitales y advirtió del riesgo del uso excesivo de la tecnología.

“Hoy, por ejemplo, no está regulada en ningún tipo de información que venga en las plataformas, ningún tipo, nada. Está abierto totalmente, hay casos de difusión de abusos, esto va a estar abierto totalmente es algo que tenemos que definir entre todos, incluso las plataformas deberían participar en esta discusión, entonces, por eso estamos planteando la discusión, la regulación de ciertos temas y la educación digital, es decir, el uso racional de la tecnología… Se construye un consenso para poder regular la inteligencia artificial y sobre todo las plataformas…” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Anuncian inicios de foros para regular uso de IA en México

Por lo pronto se anuncian tres foros de discusión regionales.

“El 19 de agosto vamos a nuevo León a la Universidad Autónoma de Nuevo León a discutir con todas las instituciones educación superior del noroeste. (…) El 3 de septiembre vamos al sur sureste en Chiapas y el 17 de septiembre a centro sur…” Ricardo Villanueva Lomelí, subsecretario de Educación Pública

Al debate planteado por el Gobierno fue invitada la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

“Cualquier posible regulación de dispositivos digitales debe acompañarse con estrategias de alfabetización digital, algorítmica, mediática e informacional en las escuelas. No eduquemos usuarios, sino ciudadanas y ciudadanos con pensamiento crítico, capaces de comprender cómo funcionan los sistemas digitales que están utilizando…” Andrés Morales Arciniegas, representante de la Unesco en México

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