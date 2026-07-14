Agua gratis y pipas: así atenderán la crisis en Guadalajara, Jalisco

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Jalisco presenta Plan Hídrico tras problemas de agua en el AMG. Foto: Cuartoscuro

Ante los problemas de mala calidad del agua en Guadalajara registrados durante las últimas semanas, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, anunció una serie de acciones para atender el suministro en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).

Entre las medidas se encuentran el abastecimiento mediante pipas de agua, la instalación de plantas potabilizadoras provisionales y convenios para que la población pueda acceder gratuitamente a agua potable en las colonias afectadas.

Presentarán el Plan Hídrico Estatal en Jalisco

Este 14 de julio será entregado al Congreso de Jalisco el Plan Hídrico Estatal, documento que contempla acciones de corto, mediano y largo plazo para fortalecer el abastecimiento y mejorar la calidad del agua en la entidad.

Lemus recordó que alrededor del 60% del agua que abastece al Área Metropolitana de Guadalajara proviene del Lago de Chapala, por lo que las estrategias también consideran el manejo de los recursos hídricos de esa cuenca.

En Jalisco vamos a seguir demostrando que con trabajo en equipo e invirtiendo los recursos necesarios, solucionamos los problemas que son de mayor preocupación para todas y todos, como el del agua.



En este video les explicamos cómo le estamos entrando de fondo y, hay que ser… pic.twitter.com/kx4J4kCbna — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) July 14, 2026

Inversión para mejorar el suministro de agua

Se contempla una inversión cercana a 2 mil 500 millones de pesos (mdp) para ampliar la Planta Potabilizadora Número 1, ubicada en Miravalle, además de destinar mil millones de pesos para la segunda etapa del sistema La Calera.

Estas obras tienen como objetivo incrementar la capacidad de potabilización y mejorar el suministro de agua para la población del AMG.

Asimismo, el gobernador hizo un llamado a los municipios que integran el SIAPA para que asuman su responsabilidad en el suministro de agua potable y contribuyan a resolver la problemática.

Descartan privatización del servicio de agua

El Gobierno analiza esquemas de financiamiento de largo plazo mediante contratos de construcción, mantenimiento, rehabilitación y operación (CMRO), pero aseguró que la operación y la propiedad del servicio permanecerán bajo control público.

SIAPA continuará trabajos en la red hidráulica

El director del SIAPA, Ismael Jáuregui, informó que continuarán las labores de limpieza de tanques, revisión de redes de distribución y supervisión de plantas potabilizadoras.

Indicó que cuadrillas trabajan de forma permanente en los puntos con mayor número de reportes, además de atender fugas y socavones que afectan la operación del sistema.

El secretario de Infraestructura y Obra Pública, David Zamora, informó que la rehabilitación de 66 celdas de la Planta Potabilizadora Número 1 concluirá en octubre.

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