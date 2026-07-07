Alerta en Jalisco: Salud piden no beber agua de la llave

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Autoridades piden usar agua de garrafón para beber y cocinar. Foto: Cuartoscuro

La alta contaminación del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, motivó una recomendación de la Secretaría de Salud Estatal para que la población evite consumir el líquido directamente de la red pública. La dependencia pidió utilizar agua de garrafón para beber, cocinar y preparar alimentos, debido a los problemas de olor y color que se han detectado en el suministro y que afectan a, al menos, 200 colonias.

¿Qué recomienda Salud Jalisco por la contaminación del agua?

La Secretaría de Salud de Jalisco señaló que, como medida preventiva, el agua proveniente de la red pública no debe utilizarse para consumo humano ni para la preparación de alimentos en las zonas donde se han reportado alteraciones en su calidad.

La recomendación incluye:

Consumir únicamente agua de garrafón para beber

Utilizar agua de garrafón para cocinar y preparar alimentos

Mantener las medidas preventivas hasta que las autoridades informen que el servicio volvió a condiciones normales

La dependencia precisó que estas acciones son preventivas y buscan proteger la salud de la población mientras se atienden los reportes relacionados con el suministro.

Más de 200 colonias presentan problemas de olor y color

Al menos 200 colonias de la Zona Metropolitana de Guadalajara registran problemas relacionados con el olor y la coloración del agua distribuida por la red pública.

Las autoridades continúan monitoreando la situación para identificar el origen de las afectaciones y evaluar la calidad del agua en las zonas reportadas.

La Secretaría de Salud reiteró que las personas deben mantenerse atentas a los avisos que emitan las autoridades competentes.

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