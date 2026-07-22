¿Hechos ficticios o escenas del crimen organizado? 3 pasos para identificar imágenes falsas que cualquiera puede seguir

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Imagen muestra una noticia falsa sobre el Mencho.

Henk van Ess, investigador y periodista holandés, explicó una serie de pasos que pueden ayudar tanto a comunicadores como al público en general a identificar si una fotografía o un video ha sido manipulado o es falso.

Sus recomendaciones cobran relevancia en un contexto en el que cientos de imágenes y grabaciones circulan diariamente en redes sociales, muchas de ellas vinculadas erróneamente con hechos que nunca ocurrieron o utilizadas para difundir información engañosa sobre personajes famosos, asesinatos, violencia y actividades del crimen organizado.

1° Fallos anatómicos y de objetos

La siguiente imagen del Papa Francisco usando un abrigo blanco de Balenciaga no es real. Fue creada utilizando la herramienta de inteligencia artificial Midjourney.

Esta fotografía engañó a millones de personas en marzo de 2023. Sin embargo, se pudo constatar que era falsa porque al crucifijo le falta una parte de la cadena.

El Papa Francisco fue pionero en la Inteligencia Artificial cuando Pablo Xavier creó esta imagen en #midjourney



Aquí el Prompt utilizado

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“El Papa con un abrigo inflado de Balenciaga o Moncler, caminando por las calles de Roma o París”#ia #PopeFrancis #Pope pic.twitter.com/IyUn7tZ39K — Poncho Muñoz (@PonchoMunoz) April 21, 2025

Un usuario llamado Pablo Xavier creó la imagen utilizando IA, la cual se viralizó rápidamente en plataformas como Twitter y TikTok.

Ess también aconsejó revisar otros aspectos. Por ejemplo; si la persona parece “salida de revista”, pero se encuentra en medio de un desastre natural o una situación de peligro.

“Amplía la imagen al 100% en los rostros: busca la textura natural de la piel, los poros y las pequeñas asimetrías”, dijo el periodista a través de un artículo de Global Investigative Journalism Network.

Por ejemplo; la siguiente imagen se viralizó como una supuesta foto satelital que aseguraba que Irán pintaba siluetas de aviones en lugares desérticos para engañar al ejercito de Estados Unidos, quienes supuestamente terminaban bombardeando estos espacios.

Esta imagen se ve demasiado nítida y clara, con un contraste inusualmente vívido, a diferencia de las imágenes satelitales auténticas, que generalmente presentan una ligera borrosidad o distorsión atmosférica.

Supuestos señuelos de aviones iraníes. Foto: AFP

“Por otro lado, las siluetas de los aviones parecen idénticas, como si estuvieran duplicadas, y son desproporcionadamente grandes en comparación con los edificios circundantes“, explicó la agencia de noticias AFP

2. Violación a las reglas de la naturaleza

Otro punto de verificación son las sombras. En escenas con una sola fuente de luz (como la luz solar), todas las sombras deben apuntar en dirección opuesta a dicha fuente.

“La IA suele mostrar a las personas proyectando sombras en múltiples direcciones a pesar de la presencia de un solo sol, lo que viola las leyes básicas de la física”. Henk van Ess

También esto se aplica en la arquitectura, pues la IA puede llegar a deformar edificios que, si se observan con detenimiento no coinciden con el escenario.

Al analizar la imagen, AFP detectó cómo la forma diagonal de algunos edificios no coinciden con las avenidas que tienen curvas.

El narcotraficante Nemesio “El Mencho” Oseguera fue asesinado el 22 de febrero de 2026 en un operativo del ejército mexicano en Jalisco, que desató una ola de violencia en distintos puntos del país. A raíz de esa intervención, comenzó a circular en redes sociales una supuesta fotografía aérea de Puerto Vallarta en la que se observan varios edificios en llamas. Sin embargo, la imagen, que fue compartida más de 5 mil veces, fue creada con inteligencia artificial.

Además, en la esquina inferior derecha se observa el logo de Gemini, la inteligencia artificial de Google.

La imagen de Puerto Vallarta “en llamas” fue hecha con inteligencia artificial.

3. Audios no naturales

Lindsay Gorman, experta en tecnologías emergentes y desinformación, explicó a NBC News que los deepfakes suelen presentar ciertas características: “La cadencia, sobre todo hacia el final, parecía antinatural, robótica. Esa es una de las señales que indican que un contenido de audio podría ser falsificado“.

Ritmo anormal sin pausas ni respiración normales.

Pronunciación impecable, sin las imperfecciones del habla natural.

Entonación robótica en ciertas palabras o frases.

Falta el ruido ambiental de fondo que debería estar presente.

Frases o términos que la persona jamás usaría.

Herramientas para identificar videos o imágenes falsas

Para analizar voces puedes ocupar la extensión de chrome Hiya Deepfake Voice Detector, un sencillo plugin que analiza audios e identifica deepfakes.

En el caso de imágenes, puedes analizarlas a través de un asistente de verificación de imágenes. Esta tecnología proporcionará un índice de probabilidad de falsificación. Se recomienda investigar la imagen con más detalle cuando la probabilidad de falsificación sea del 70% o superior.

También puede ocupar un buscador de imágenes a la inversa, la más popular es la de Google. Estas herramientas permiten encontrar el origen de una fotografía o ilustración, descubrir sitios web donde ha sido publicada, verificar su autenticidad o encontrar versiones similares.

Una herramienta muy útil es el Fact Check Explorer de Google, un buscador especializado que permite a cualquier usuario insertar una frase, un dato o un enlace para verificar si alguien ya lo verificó, y con qué calificación (“verdadero”, “falso” o “engañoso”).

Otra recomendación es seguir cuenta oficiales de medios especializados en verificación como AFP Factual, AP Verifica o Verificado.

Existen otras herramientas más especializadas para detectar contenido falso, y las cuales fueron recomendadas por la agencia noticia Reuters, entre ellas están FactFlow AI, InVID y OSoMeNet.

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