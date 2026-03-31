Alerta por “tormenta negra” en México: qué es este fenómeno y cuáles estados afectará
Un fenómeno de lluvias intensas, conocido como “tormenta negra” en países asiáticos, podría afectar a varios estados del país este martes 31 de marzo, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De acuerdo con el Servicio Meteorológico, los estados más afectados por las precipitaciones serán Oaxaca y Chiapas, donde se esperan las lluvias intensas (50 a 75 mm).
En estas entidades podrían registrarse condiciones que entran en la categoría de “tormenta negra”, es decir, precipitaciones con acumulados superiores a los 70 milímetros.
Los pronósticos de lluvia para el resto de la República
Chubascos con lluvias puntuales fuertes
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Michoacán
- Hidalgo
- Estado de México
- Ciudad de México
- Tabasco
- Campeche
- Veracruz
Intervalos de chubascos
- Coahuila
- Durango
- Zacatecas
- Aguascalientes
- Guanajuato
- Querétaro
- Tlaxcala
- Morelos
- Guerrero
- Yucatán
- Quintana Roo
Aisladas
- Colima
- Nayarit
- Jalisco
- Chihuahua
¿Qué es una tormenta negra?
Aunque el término no forma parte de los términos oficiales del SMN, el término “tormenta negra” o “black rainstorm” es usado en Asia para referirse al nivel más alto de advertencia del Sistema de alertas de tormentas de lluvias usadas en países como China, Japón y Taiwán, indicó el Observatorio de Hong Kong.
“El Sistema de alerta de tormentas de lluvia usado en Asia se compone de tres niveles: ámbar, rojo y negro”Observatorio de Hong Kong.
Las “tormentas negras” se caracterizan por ser fuertes lluvias que probablemente provoquen graves inundaciones y congestiones de tráfico; así como un acumulado de agua superior a los 70 milímetros [mm].
En el contexto de México, el término se utiliza de forma informal o mediática para describir eventos de lluvias intensas con alto potencial de daño.
¿Qué hacer ante una tormenta de esta magnitud?
El Gobierno de México recomendó 10 acciones en caso de lluvias fuertes:
- Mantén las coladeras limpias, evita que la basura las tape e impida que drene el agua adecuadamente
- Extrema precauciones ante posibles deslaves, flujos de lodo, desbordamiento de ríos e inundaciones en zonas bajas y de escaso drenaje
- Toma precauciones en el tránsito vehicular
- Presta especial atención a personas enfermas y personas adultas mayores, niñas y niños y ayuda a las personas que se encuentran en situación de calle
- Reconoce muy bien el lugar donde te encuentras. Localiza lugares altos y rutas de evacuación.
- En caso de evacuación en zonas de alto riesgo atiende las recomendaciones de Protección Civil y asiste a los refugios temporales de manera preventiva
- Observa el nivel en los ríos de respuesta lenta y las presas de la región. Evita cruzar vados, ríos y cuerpos de agua que se encuentren crecidos
- Mantén tus documentos de identidad y de información importante resguardados dentro de un plástico en lugar seguro pero fácil de acceder
- Sigue la información sobre el desarrollo de estos fenómenos a través de las cuentas de @conagua_clima y @PcSegob en X
- Atiende las recomendaciones de las autoridades