Alerta por “tormenta negra” en México: qué es este fenómeno y cuáles estados afectará

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Un fenómeno de lluvias intensas, conocido como “tormenta negra” en países asiáticos, podría afectar a varios estados del país este martes 31 de marzo, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De acuerdo con el Servicio Meteorológico, los estados más afectados por las precipitaciones serán Oaxaca y Chiapas, donde se esperan las lluvias intensas (50 a 75 mm).

En estas entidades podrían registrarse condiciones que entran en la categoría de “tormenta negra”, es decir, precipitaciones con acumulados superiores a los 70 milímetros.

Los pronósticos de lluvia para el resto de la República

Chubascos con lluvias puntuales fuertes

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Michoacán

Hidalgo

Estado de México

Ciudad de México

Tabasco

Campeche

Veracruz

Intervalos de chubascos

Coahuila

Durango

Zacatecas

Aguascalientes

Guanajuato

Querétaro

Tlaxcala

Morelos

Guerrero

Yucatán

Quintana Roo

Aisladas

Colima

Nayarit

Jalisco

Chihuahua

¿Qué es una tormenta negra?

Aunque el término no forma parte de los términos oficiales del SMN, el término “tormenta negra” o “black rainstorm” es usado en Asia para referirse al nivel más alto de advertencia del Sistema de alertas de tormentas de lluvias usadas en países como China, Japón y Taiwán, indicó el Observatorio de Hong Kong.

“El Sistema de alerta de tormentas de lluvia usado en Asia se compone de tres niveles: ámbar, rojo y negro” Observatorio de Hong Kong.

Las “tormentas negras” se caracterizan por ser fuertes lluvias que probablemente provoquen graves inundaciones y congestiones de tráfico; así como un acumulado de agua superior a los 70 milímetros [mm].

En el contexto de México, el término se utiliza de forma informal o mediática para describir eventos de lluvias intensas con alto potencial de daño.

¿Qué hacer ante una tormenta de esta magnitud?

El Gobierno de México recomendó 10 acciones en caso de lluvias fuertes: