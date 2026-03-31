Qué es la tormenta negra, uno de los niveles más altos por alerta de lluvias

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Una tormenta negra puede provocar inundaciones. Foto: Cuartoscuro

La llamada “tormenta negra” o “black rainstorm” es un término usado en Asia para referirse al nivel más alto de advertencia del sistema de alertas de tormentas de lluvias usadas en países como China, Japón y Taiwán, según el Observatorio de Hong Kong.

Las “tormentas negras” se caracterizan por ser fuertes lluvias que pueden provocar un acumulado de agua superior a los 70 milímetros en las zonas afectadas.

De acuerdo con el Observatorio de Hong Kong, el Sistema de alerta de tormentas de lluvia usado en Asia se compone de tres niveles: ámbar, rojo y negro.

Tormenta Ámbar: caída de 30 mm de lluvia en una hora

caída de 30 mm de lluvia en una hora Tormenta Roja: caída de 50 mm en una hora

caída de 50 mm en una hora Tormenta Negra: caída de 70 mm en una hora

Cuando se trata de una tormenta roja o negra, las lluvias pueden provocar inundaciones y congestión vehicular de gran magnitud.

¿Qué hacer ante una tormenta de esta magnitud?

El Gobierno de México recomienda 10 acciones en caso de lluvias fuertes:

Mantén las coladeras limpias, evita que la basura las tape e impida que drene el agua adecuadamente Extrema precauciones ante posibles deslaves, flujos de lodo, desbordamiento de ríos e inundaciones en zonas bajas y de escaso drenaje Toma precauciones en el tránsito vehicular Presta especial atención a personas enfermas y personas adultas mayores, niñas y niños y ayuda a las personas que se encuentran en situación de calle Reconoce muy bien el lugar donde te encuentras. Localiza lugares altos y rutas de evacuación. En caso de evacuación en zonas de alto riesgo atiende las recomendaciones de Protección Civil y asiste a los refugios temporales de manera preventiva Observa el nivel en los ríos de respuesta lenta y las presas de la región. Evita cruzar vados, ríos y cuerpos de agua que se encuentren crecidos Mantén tus documentos de identidad y de información importante resguardados dentro de un plástico en lugar seguro pero fácil de acceder Sigue la información sobre el desarrollo de estos fenómenos a través de las cuentas de @conagua_clima y @PcSegob en X Atiende las recomendaciones de las autoridades

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

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