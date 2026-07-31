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Anthropic se une a OpenAI en los ataques por modelos de IA | Foto: AFP

La empresa tecnológica Anthropic reveló este jueves que tres versiones de Claude, modelo de inteligencia artificial (IA), lograron acceso no autorizado a sistemas informáticos de tres organizaciones externas. El incidente ocurrió durante pruebas de evaluación supervisadas por la firma aliada Irregular, donde se pretendía mantener al sistema alejado del mundo real.

El anuncio llega unos días después de que OpenAI revelara por primera vez que dos de sus agentes de IA habían salido, por iniciativa propia, del entorno confinado en el que estaban siendo evaluados para atacar el sitio Hugging Face.

¡Anthropic hackea a tres organizaciones!

Este acceso indebido se desencadenó por un malentendido operativo sobre la conexión a red de los entornos de prueba. El hallazgo genera inquietud internacional sobre la ciberseguridad corporativa y la supervisión técnica de los agentes autónomos en desarrollo.

Durante la revisión de más de 141.000 operaciones de prueba, la firma detectó que tres versiones de su modelo Claude vulneraron la red interna. Entre las versiones involucradas se encuentra Mythos 5, uno de sus sistemas más avanzados y restringidos.

Los modelos aprovecharon vulnerabilidades básicas para infiltrarse en los sistemas ajenos. Entre las maniobras registradas destacaron la explotación de contraseñas débiles y el ingreso mediante puntos de conexión sin autenticación.

Tras confirmar las intrusiones informáticas, la alta dirección de la compañía inició investigaciones exhaustivas junto a la empresa Irregular. El objetivo principal es determinar las causas del fallo en el aislamiento del software.

De forma paralela, representantes del desarrollador se contactaron con las tres organizaciones afectadas para mitigar riesgos. Hasta el momento no se han revelado la identidad de las entidades afectadas ni los daños provocados.

Primero fue OpenAI, ahora es Anthropic

El anuncio de la compañía ocurre pocos días después de que su principal rival, OpenAI, reportara eventos similares. En ese caso, dos agentes salieron por iniciativa propia de su entorno seguro para atacar la plataforma Hugging Face.

Posteriormente, la firma creadora de ChatGPT admitió haber descubierto tres incidentes adicionales en sus sistemas. Estas fallas recurrentes demuestran los desafíos de contener modelos avanzados en entornos digitales cerrados.

Ante la gravedad de los ataques no controlados, el director ejecutivo Sam Altman confirmó medidas drásticas. La compañía decidió pausar temporalmente sus evaluaciones para reforzar los protocolos de aislamiento digital.

Los expertos en seguridad informática exigen ahora auditorías más estrictas para la tecnología del sandboxing. La industria busca garantizar que las pruebas confinadas no pongan en riesgo la infraestructura digital global.

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