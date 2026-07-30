¿Vas a la playa? Mapa satelital revela dónde hay sargazo en tiempo real

GENERANDO AUDIO...

Foto: Reuters

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) monitorea en tiempo real la concentración de sargazo en las playas de México mediante un mapa satelital, una herramienta que cobra relevancia luego de que la titular de la Semarnat, Alicia Bárcena, informó este jueves 30 de julio que 2026 presentará el mayor volumen de esta macroalga del que se tenga registro.

El mapa del sargazo, desarrollado por el Laboratorio Nacional de Observación de la Tierra de la UNAM, permite seguir el arribo del alga a playas mexicanas.

Mapa del sargazo del Laboratorio Nacional de Observación de la Tierra de la UNAM.

La plataforma permite buscar playas específicas para conocer cuánto sargazo se concentra en la zona o sus alrededores a través de varios puntos con diferentes colores:

Morado (sargazo en la playa)

Guinda (de 0-25 km de la costa)

Rojo intenso (de 25- 50 km de la costa)

Rojo (de 50-75 km de la costa)

Naranja (de 75-100 km de la costa)

Los puntos morados indican la presencia de sargazo en la playa.

También muestra un histórico y cuadros comparativos sobre la llegada de esta alga a territorio mexicano en años anteriores.

En la imagen se observa la presencia del alga en diferentes playas, así como a menos de 25 km de distancia de las mismas. Estas vistas se actualizan cada 5 días, dependiendo del paso de los satélites Sentinel-2A o Sentinel-2B, que proporcionan datos e imágenes al programa de vigilancia medioambiental, Copernicus, de la Comisión Europea.

El sargazo en playas mexicanas para el 2026

Las proyecciones de autoridades ambientales indican que durante 2026 podrían arribar a las costas de Quintana Roo alrededor de 119 mil toneladas de sargazo, una cifra superior al récord de 96 mil toneladas registrado el año anterior.

Es decir, que las 119 mil toneladas representarían alrededor de dos terceras partes del volumen de un Estadio Azteca, ya que uno podría albergar hasta 181 mil 800 toneladas, de acuerdo con la Semarnat.

Foto: Reuters

Una temporada de sargazo cada vez más prolongada

En Tulum, donde las playas muestran extensas acumulaciones de la macroalga, el regidor Eugenio Barbachano aseguró que el fenómeno se ha intensificado con el paso de los años.

“Aquí está, lo pueden ver. Por supuesto que nos afecta. Es una macroalga que ha aumentado año con año y estas llegadas ahora son tan severas, tan masivas y tan prolongadas“. Eugenio Barbachano

Foto: Reuters

Actualmente, lo largo de distintos puntos de la Riviera Maya, cuadrillas de trabajadores realizan labores de limpieza para retirar las grandes cantidades de sargazo acumuladas en la costa.

Sin embargo, el caribe mexicano no es el único afectado, los monitoreos satelitales muestran una acumulación sin precedentes de esta macroalga en el Atlántico.

El investigador Brian Lapointe de la Florida Atlantic University explicó que el informe satelital más reciente de la Universidad del Sur de Florida mostró un total de 33.6 millones de toneladas de sargazo en el Atlántico Norte.

Estrategia contra el sargazo

Durante la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que el Gobierno de México destinará 2 mil millones de pesos para fortalecer la estrategia integral contra el sargazo en Quintana Roo.

Los recursos se utilizarán para instalar nuevas barreras de contención, reforzar la recolección en el mar y en playas, así como ampliar la capacidad operativa de la Secretaría de Marina en las principales zonas turísticas del estado.

La presidenta explicó que el objetivo es capturar la macroalga antes de que llegue a las costas para reducir su impacto en el turismo.