Nannapp, la plataforma mexicana que revoluciona el cuidado infantil y profesionaliza a las niñeras

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Nannapp es una plataforma digital mexicana diseñada para conectar a las familias con profesionales del cuidado infantil previamente evaluadas, según Claudia Cervantes, fundadora de la aplicación que presentó su servicio en el noticiario “A las nueve en Uno” con los periodistas Pablo Valdés y Rocío Ireta.

Con esta iniciativa tecnológica, se busca solucionar la constante preocupación de padres y tutores al buscar personal confiable en la Ciudad de México y el Área Metropolitana, garantizando seguridad y acompañamiento didáctico para las infancias.

Durante la conversación en el estudio, Cervantes destacó que contratar un servicio de cuidado infantil dejó de ser un lujo para convertirse en una necesidad básica. Las extensas jornadas laborales y la falta de redes de apoyo exigen soluciones ágiles y confiables para el bienestar familiar.

¿Cómo selecciona Nannapp a sus niñeras calificadas?

Para garantizar la protección dentro de los hogares, Claudia Cervantes detalló que cada profesional registrada, denominadas “nanis de la guarda“, pasa por un estricto proceso de selección.

“Nannapp verifica todo ese proceso con un protocolo y después hace pruebas psicométricas, pruebas de integridad, de grafología, entrevista y, ahora sí, firma un contrato como prestadora de servicio”. Claudia Cervantes, fundadora de Nannapp

Además, la fundadora enfatizó en “A las nueve en Uno” que las cuidadoras cuentan con perfiles profesionales en pedagogía, enfermería, psicología o poricultura.

Para mayor tranquilidad de los usuarios, la plataforma ofrece seguimiento continuo de cada servicio, respaldo con seguro contra accidentes y un récord impecable de cero incidencias en sus nueve años de trayectoria.

Esta plataforma usa IA para su servicio de niñeras

El ecosistema digital de Nannapp integra tecnología avanzada como un chatbot de inteligencia artificial (IA), que permite gestionar solicitudes y capturar información operativa para atender cualquier eventualidad que surja de último momento.

Según explicó Claudia Cervantes, el sistema permite realizar la reserva on demand de una niñera con apenas tres horas de anticipación.

“Con tres horas de anticipación para una emergencia tú puedes encontrar una persona, una nani de la guarda que ya ha sido verificada, confiable, profesional y quedarte tranquila o tranquilo de que tu peque está en buenas manos“, explicó.

El servicio se encuentra disponible las 24 horas del día durante los 365 días del año, adaptándose a las emergencias o necesidades específicas de cada hogar.

Nannapp, un servicio con propósito social

Más allá de la intermediación tecnológica, Claudia Cervantes resaltó que la propuesta busca profesionalizar una labor históricamente desvalorizada.

“Queremos profesionalizar a una labor fundamental para que más mujeres pues puedan trabajar y estudiar y mientras pues puedan dejar a sus niños al cuidado de alguna persona”. Claudia Cervantes, fundadora de Nannapp

La plataforma redistribuye la carga de trabajo no remunerado que recae mayoritariamente en las mujeres, promoviendo la igualdad de oportunidades y la autonomía económica.

El proyecto cuenta con el aval de instituciones de alto prestigio tras graduarse en la aceleradora de emprendimientos de cuidados de ONU Mujeres, el Tecnológico de Monterrey y Visa Foundation.

Asimismo, dispone de la certificación de la Cámara Nacional de la Mujer (Canadem), consolidando una sólida red de cuidados.

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