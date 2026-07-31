Sargazo excesivo en México: de dónde viene y qué riesgos representa

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Sargazo acumulado reduce el oxígeno. Foto: UnoTV

Quintana Roo registra 50 playas con presencia excesiva de sargazo, de acuerdo con la Red de Monitoreo del Sargazo del estado, informó su director, el doctor Esteban Amaro, en entrevista con Unotv.com.

La organización revisa diariamente las condiciones de 140 playas del Caribe mexicano. Al corte del 30 de julio de 2026, 20 playas de la zona norte y 30 de la zona sur, estaban clasificadas en color rojo, nivel que indica una cantidad excesiva de esta macroalga.

“Tenemos 50 playas en color rojo de 140 que tenemos en todo el mapa”, explicó el especialista.

Amaro estimó que actualmente existen alrededor de 40 millones de toneladas de sargazo flotando entre África y la península de Yucatán, incluido el Golfo de México.

“Hemos roto el récord de las 37.5 millones de toneladas que tuvimos el año pasado. Este año hemos tenido un incremento notable y estamos ahorita alrededor de las 40 millones de toneladas”, señaló.

La cifra mencionada por el entrevistado corresponde a su estimación sobre la biomasa distribuida en esa amplia región del Atlántico y no únicamente al sargazo que ha llegado a las playas mexicanas.

Sargazo en Quintana Roo. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

¿Qué es el sargazo y cuántas especies existen?

El sargazo es el nombre común de un género de macroalgas pardas denominado Sargassum. La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) señala que existen cientos de especies dentro de este género, aunque la mayoría permanece adherida al fondo marino.

Las dos especies relacionadas principalmente con los grandes eventos de acumulación en el Atlántico y el Caribe son:

Sargassum natans

Sargassum fluitans

Ambas especies pasan su vida flotando en la superficie gracias a pequeñas vesículas llenas de gas, las cuales les permiten desplazarse con los vientos y las corrientes oceánicas.

De acuerdo con la Unidad Académica de Sistemas Arrecifales de la UNAM, el Sargassum natans presenta estructuras más largas y angostas, mientras que el Sargassum fluitans tiene tallos más cortos y hojas más anchas.

En mar abierto, esta macroalga cumple una función ecológica porque proporciona alimento, refugio y zonas de reproducción para peces, tortugas, crustáceos y otras especies marinas, según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA).

El problema comienza cuando grandes cantidades de sargazo se concentran cerca de la costa o quedan varadas en las playas.

Sargazo invade litoral sur de Quintana Roo y activa focos rojos Foto: Cuartoscuro

¿De dónde viene el sargazo que llega a México?

El sargazo que alcanza las costas mexicanas está asociado principalmente con el Gran Cinturón de Sargazo del Atlántico, una franja de macroalgas que se extiende desde las costas de África occidental hasta el Caribe y el Golfo de México.

La NOAA explica que las acumulaciones masivas observadas desde 2011 se desarrollan principalmente en el Atlántico tropical y son transportadas por los vientos y las corrientes oceánicas.

Por ello, el sargazo que llega actualmente a México no procede únicamente del Mar de los Sargazos, ubicado en el Atlántico Norte.

El doctor Esteban Amaro explicó que la macroalga realiza un recorrido de aproximadamente 9 mil kilómetros desde África hasta la península de Yucatán.

“El sargazo prácticamente se consolida desde que viene desde África, atraviesa todo el océano Atlántico y llega a la cuenca del Caribe a través de la corriente del Caribe”, señaló.

Más de 30 países de África, Sudamérica, Centroamérica y el Caribe son afectados por los recales, según el especialista.

¿Por qué llega tanto sargazo a Quintana Roo?

La ubicación de la península de Yucatán provoca que las corrientes oceánicas transporten el sargazo directamente hacia las costas de Quintana Roo.

Amaro explicó que la macroalga atraviesa el Atlántico impulsada por la corriente norecuatorial y posteriormente entra en la cuenca del Caribe.

“Se atora un poquito en las islas del arco de las Antillas, pero al llegar al Caribe mexicano golpea de frente a la península de Yucatán, que es la unidad geográfica que se atraviesa en el camino del sargazo”, indicó.

Esta posición geográfica explica por qué destinos como Cancún, Playa del Carmen, Tulum, Puerto Morelos y Mahahual pueden registrar acumulaciones importantes durante la temporada de mayor recale.

¿Por qué se ha incrementado el sargazo?

El crecimiento y desplazamiento del sargazo dependen de diversos factores ambientales, entre ellos la temperatura del mar, la disponibilidad de nutrientes, los vientos y las corrientes oceánicas.

El director de la Red de Monitoreo del Sargazo relacionó el incremento reciente con el calentamiento del agua del mar y con la presencia de nutrientes procedentes de ríos de África, Sudamérica y Centroamérica.

“El sargazo es un síntoma del cambio climático. Se ha estado calentando el agua del mar y eso favorece su desarrollo. También la introducción de nutrientes que vienen de los ríos de África, Sudamérica y Centroamérica está favoreciendo su crecimiento”, explicó.

Amaro añadió que el nitrógeno y el fósforo son algunos de los nutrientes que pueden impulsar el desarrollo de la macroalga.

Las investigaciones de la NOAA y de la Universidad del Sur de Florida han relacionado las grandes floraciones de sargazo con diferentes procesos, entre ellos:

La presencia de biomasa acumulada de temporadas anteriores

El aporte de nutrientes de los ríos

Las surgencias marinas frente a África occidental

Los cambios en las corrientes y los vientos

Las variaciones en la temperatura superficial del océano

Sin embargo, los especialistas advierten que no existe una sola causa que explique por completo la magnitud de cada temporada de sargazo.

Foto: Reuters

¿El sargazo es peligroso para la salud?

El sargazo fresco que flota en el mar no se considera venenoso por sí mismo. El principal riesgo aparece cuando se acumula durante varios días en la costa y comienza a descomponerse.

Durante este proceso puede liberar ácido sulfhídrico y amoníaco, gases que, dependiendo de su concentración y del tiempo de exposición, pueden provocar irritación de ojos, nariz y garganta, dolores de cabeza, náuseas o molestias respiratorias.

El doctor Amaro señaló que las emisiones pueden representar un mayor riesgo para las personas que permanecen durante periodos prolongados cerca del sargazo acumulado.

“El sargazo libera gases como el ácido sulfhídrico, el monóxido de carbono, el dióxido de carbono y también el amoníaco, que son potencialmente tóxicos para la salud humana”, declaró.

El especialista explicó que la exposición suele ser menor para los turistas que permanecen pocas horas en una playa abierta y ventilada.

“Cuando vas a la playa estás en un lugar abierto, donde sopla el viento, y generalmente permaneces un par de horas. En realidad, el tiempo de exposición es mínimo”, indicó.

Foto: Reuters

El riesgo puede aumentar entre trabajadores de hoteles, restaurantes, servicios de limpieza, salvavidas y recolectores de sargazo, quienes permanecen varias horas cerca de las acumulaciones.

“A la gente que está trabajando en la playa, como los meseros, los salvavidas y los sargaceros, a veces el tiempo de exposición es de más de ocho horas. Ahí sí podríamos tener algún tipo de efecto sobre la salud humana”, explicó.

Las personas con asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) u otros padecimientos respiratorios, así como los niños y adultos mayores, pueden presentar una mayor sensibilidad, de acuerdo con el entrevistado.

Sargazo en Playa del Carmen cubrió amplios tramos de costa. Foto: Cuartoscuro

El sargazo podría continuar hasta octubre

La temporada de mayor presencia de sargazo ocurre principalmente durante mayo, junio y julio, según el director de la Red de Monitoreo del Sargazo.

Aunque las cantidades podrían comenzar a disminuir durante agosto, los recales continuarían durante septiembre y parte de octubre.

“Todavía vamos a tener sargazo en agosto y septiembre, y se va a ir disminuyendo hasta octubre. Prácticamente tenemos tres meses más de sargazo”, anticipó Amaro.

La Red de Monitoreo publica diariamente un mapa con las condiciones de 140 playas de Quintana Roo, mediante una escala de colores que permite identificar las zonas con presencia baja, moderada, abundante o excesiva de la macroalga.

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