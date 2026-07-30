¡Increíble! Científicos descubren un fragmento de cráneo humano de más de 200 mil años

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Hallan el fragmento de un cráneo de hace 200 mil años | Imagen: CSIC

Investigadores españoles descubrieron el fragmento de un cráneo de más de 200 mil años en el yacimiento de Ruidera en Ciudad Real, España, durante las excavaciones del proyecto Primeros Pobladores del Alto Guadiana, un avance clave para comprender la evolución humana en el Pleistoceno Medio, según el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de España.

El hallazgo de este fósil, identificado como RVH-1, corresponde a un hueso parietal que conserva características arcaicas inesperadas para su época, de acuerdo con los expertos de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y el Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC).

Análisis anatómico de un hueso parietal único

El análisis anatómico del cráneo del género Homo con 200 mil años de antigüedad reveló que el parietal de Ruidera posee un grosor craneal y una morfología singular con rasgos plesiomórficos.

Esta estructura craneal muestra similitudes directas con fósiles de homínidos arcaicos hallados en los yacimientos de Ceprano (Italia) y Caune de l’Arago (Francia).

La conservación de estas características ancestrales demuestra que diversas poblaciones de homininos habitaron la región ibérica de forma simultánea.

Un escenario complejo en la evolución humana europea

El descubrimiento respalda la hipótesis de que la evolución humana en Europa no siguió una trayectoria lineal ni uniforme, de acuerdo con los investigadores a cargo del hallazgo

Por el contrario, el descubrimiento confirmaría la coexistencia de distintas poblaciones humanas con trayectorias biológicas independientes durante el Pleistoceno.

Este registro paleoantropológico resulta especialmente relevante debido a la tradicional escasez de restos óseos en el interior peninsular.

¿Cómo se determinó la antigüedad del cráneo de 200 mil años?

Determinar la antigüedad exacta de este fósil humano representó uno de los desafíos más complejos para el equipo científico multidisciplinar.

Para lograrlo, los expertos del CENIEH combinaron análisis de series de uranio con luminiscencia estimulada ópticamente (OSL) en los sedimentos y en el propio resto óseo.

Los resultados confirmaron una antigüedad mínima de 200 mil años, ubicando al fósil en una etapa crucial de la historia evolutiva.

Destacan potencial del yacimiento de Ruidera en el Alto Guadiana

Las excavaciones sistemáticas iniciadas en 2023 en el Alto Guadiana han permitido recuperar industria lítica y abundante fauna.

Junto a los restos humanos desenterrados, el sitio arqueológico tiene el potencial de transformar el conocimiento sobre las poblaciones ancestrales del sur europeo.

Los investigadores coinciden en que este primer fósil es apenas el comienzo de un enclave con un potencial científico excepcional.

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