Apple revela su nueva Siri AI; la inteligencia artificial que cambiará su ecosistema

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Siri AI llegará en otoño al iPhone. Foto: AFP

Siri Apple Intelligence (Siri AI) fue presentada por la empresa de la manzana este lunes 8 de junio. Esta nueva tecnología hará que su asistente virtual sea más útil gracias a su nueva inteligencia artificial, que traerá novedades a todo su ecosistema durante el otoño de este año.

El gigante de Cupertino buscará competir con las nuevas tecnologías que dominan el mercado tecnológico gracias a sus sistemas de inteligencia artificial, como ChatGPT o Gemini, de Google, disponible en dispositivos Android.

"Siri AI":

Por la presentación del iOS 27 en el #WWDC26 pic.twitter.com/zX61JYDPpF — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) June 8, 2026

El acto, celebrado durante la conferencia anual de desarrolladores de la Apple, fue el último de Tim Cook como director ejecutivo de la compañía, pues en septiembre tomará el mando John Ternus.

¿Qué traerá Siri AI de Apple?

Tim Cook en la presentación de Apple. Foto: AFP

Siri AI podrá utilizarse a través de una aplicación independiente, que contará con un campo para texto y voz donde también se mostrará el historial de chats con la IA.

Apple busca que desde cualquiera de sus dispositivos se pueda acceder a Siri AI, por lo que no habrá la necesidad de preocuparse si te encuentras editando, escribiendo o enviando un mensaje para recibir su ayuda.

De acuerdo con la empresa, también se mejorarán las aplicaciones que más utilizas en tu equipo o dispositivo móvil.

Las imágenes podrán transformarse mediante herramientas de edición potenciadas por inteligencia artificial, como el reencuadre espacial, la ampliación y la limpieza de fotografías.

Además, será posible conversar con Siri de manera más fluida y natural para generar ideas y desarrollar proyectos creativos.

Los usuarios podrán buscar entre miles de fotografías almacenadas lo que necesiten, incluso si fueron tomadas hace tiempo, con tan solo indicar una fecha o un lugar.

También será capaz de colocar recordatorios, enviar mensajes, agregar o editar contenido e incluso añadir a tu lista de reproducción una canción que hayas escuchado.

Si utilizas una misma cuenta, podrás consultar desde tu iPhone, iPad o Mac el historial de conversaciones con Siri AI.

La voz de Siri también podrá personalizarse, permitiendo elegir distintos tonos, niveles de expresividad y ritmos de habla.

Asimismo, estará vinculada con CarPlay, con el objetivo de evitar tocar la pantalla y mantener las manos en el volante.

Siri AI contará con un apartado integrado en la cámara que ayudará a obtener las mejores imágenes utilizando los lentes del celular.

Inteligencia Visual más profunda

Aunque algunas de las funciones mencionadas ya existían en los dispositivos Apple, otras terminaron por ser más potenciadas como la función Inteligencia Visual, donde los usuarios podrán obtener más información sobre su entorno, desde conocer los datos nutricionales de un platillo hasta dividir una cuenta y enviar una tarjeta de Apple Wallet para realizar un pago.

También será posible realizar capturas de pantalla rodeando un elemento para buscar información relacionada con lo que aparece en la imagen o incluso tomar medidas.

En los Apple Vision Pro, bastará con observar un objeto para que se despliegue información sobre él, ya sea una imagen, texto o cualquier otro elemento.

Otras funciones

En las aplicaciones de mensajería y correo electrónico, Siri AI ofrecerá sugerencias para realizar acciones rápidas basadas en el contexto de una conversación.

Además, revisar la ortografía y la gramática será cada vez más sencillo y rápido gracias a esta nueva tecnología.

Con Call Context, las llamadas podrán ser más productivas al mostrar información relevante en tiempo real proveniente de diferentes aplicaciones mientras se conversa con una empresa.

Ahora también será posible contar con traducción en tiempo real de textos en mensajes, mostrar subtítulos en FaceTime y obtener traducciones habladas para llamadas realizadas desde la aplicación Teléfono y conversaciones a través de los AirPods.

Siri continuará ejecutándose tanto en la nube como de manera local, manteniendo la promesa de privacidad que ha caracterizado a Apple.

¿La llegada tardía de la IA a Apple?

Desde hace varios años, Apple no ha avanzado significativamente con Siri en comparación con la competencia. Incluso, en años anteriores anunció que llegarían novedades a su sistema; sin embargo, los cambios prometidos no se habían materializado hasta ahora.

Cook anunció dos años atrás, que Apple estaba dando un gran salto para adoptar la inteligencia artificial. La compañía afrontaba presiones para unirse a la carrera por la IA.

Pero el prometido despliegue nunca llegó a concretarse por completo: una esperada mejora del asistente de voz Siri no se materializó pese a los anuncios, lo que provocó una demanda por parte de algunos clientes estadounidenses que la empresa resolvió a principios de este año.

En lugar de desarrollar modelos internamente, Apple contrató a Google para que proporcionara las capacidades de IA de sus nuevas funciones, utilizando una versión del modelo Gemini en lugar de una tecnología interna.

Google y Apple ya están estrechamente vinculadas. Google paga decenas de miles de millones de dólares cada año para ser el motor de búsqueda predeterminado en el navegador web Safari.

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