Se caen WhatsApp, Facebook e Instagram este viernes 12 de junio; usuarios reportan fallas globales en Meta

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¿Qué pasó con WhatsApp, Facebook e Instagram, apps de Meta? | Foto: AFP

Miles de usuarios de WhatsApp, Instagram y Facebook reportaron una caída en las tres aplicaciones de Meta, empresa liderada por Mark Zuckerberg, este viernes 12 de junio. A través de la plataforma Downdetector, los denunciantes reprocharon fallas en la app y al momento de iniciar sesión.

Hasta el momento, la compañía global de tecnología no ha ofrecido explicaciones al respecto de las fallas globales en las diferentes plataformas de redes sociales y mensajería instantánea, considerando que Facebook fue la app con mayor número de usuarios afectados.

¡Usuarios reportan fallas en Facebook, Instagram y WhatsApp!

Los internautas dejaron ver en Downdetector que cuatro herramientas de Meta, incluyendo también a Messenger, presentaron fallas.

En el caso de Facebook, el pico de reportes en México fue a las 07:58 horas con 7 mil 333 denuncias; una hora más tarde, las quejas disminuyeron. El 47% de los usuarios reportó fallas en la app y el 34% al momento de iniciar sesión.

Instagram tuvo su punto máximo de denuncias en el país a las 08:46 horas con 571 reportes, es decir, en menor medida que en Facebook. La diferencia con la red social de la “F” es que el 62% de las fallas fueron en la aplicación.

Por su parte, WhatsApp presentó un máximo de 227 reportes a las 08:19 horas de este viernes. A diferencia de las otras dos plataformas, la mayoría de los denunciantes (48%) reprocharon errores en la versión web de la app de mensajería instantánea.

Messenger, app de mensajes afiliada a Facebook, tuvo un pico de reportes a las 07:48 horas del 12 de junio con 315 denuncias en Downdetector. El 61% de las quejas se presentaron por inconvenientes al momento de iniciar sesión.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO…

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