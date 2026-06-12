UNAM asegura que lluvias han sido más intensas y revela cuándo se sentirán los efectos de El Niño en México

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Advierten por temporal de lluvias en CDMX. Foto: Cuartoscuro



Las lluvias registradas de enero a junio de este 2026 han sido un 15 % más intensas que el promedio de la climatología de los últimos 30 años, señaló Jorge Zavala Hidalgo, investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático (ICAyCC). Y adelantó cuándo podrían verse los efectos del fenómeno El Niño en el país.

Zavala Hidalgo explicó que la precipitación varía a lo largo del territorio nacional, pues no es la misma cantidad la que reciben norte, centro y sur del país.

Sobre las lluvias de este año, aclaró que no han sido homogéneas, pues mientras la mayoría del territorio nacional tiene un registro por debajo de su promedio; en la zona centro el acumulado de precipitación está por encima.

¿Cuándo podrían verse los efectos de El Niño en México?

Zavala Hidalgo destacó que, por ahora, el impacto de El Niño es menor, pero se estima se desarrolle y sea muy fuerte a finales de este año y durante los primeros meses del próximo

“Es probable que su efecto se muestre más en las precipitaciones, temperaturas y calidad del aire, especialmente en la primavera de 2027”, dijo.

¿Cómo podría afectar El Niño a México?

La llegada de un súper El Niño podría afectar el clima de México, así como provocar una temporada intensa de huracanes en el Pacífico mexicano, señaló en mayo Christian Domínguez Sarmiento, especialista del ICAyCC de la UNAM.

“Puede favorecer la ocurrencia de sistemas más intensos en el Pacífico, incluyendo huracanes de categorías mayores como 4 o 5, aunque no todos impacten en territorio mexicano”, dijo.

El investigador agregó que el peligro de los ciclones tropicales no se limita a la fuerza de sus vientos. De hecho, sus efectos más destructivos suelen estar asociados al agua.

Resaltó que las lluvias intensas pueden provocar inundaciones, desbordamientos de ríos y afectaciones incluso en zonas alejadas del punto de impacto.

En regiones montañosas, además, existe el riesgo de deslaves.

Otro fenómeno particularmente peligroso es la marea de tormenta, una elevación anormal del nivel del mar acompañada de oleaje que puede penetrar tierra adentro con gran capacidad destructiva.

¿Cómo serán las lluvias para esta semana?

Zavala Hidalgo refirió que respecto a los remanentes de la depresión tropical Boris, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica lluvias muy fuertes en:

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Mientras que en Puebla, Estado de México, Morelos y Ciudad de México, se esperan lluvias fuertes.

Esta condición, externó Zavala Hidalgo, permanecerá a lo largo de la semana, dijo el experto.

Respecto al inicio de la temporada de ciclones tropicales, que comenzó el 15 de mayo y termina en noviembre, el investigador aclaró que en este momento se considera que responde a las estadísticas del periodo, pero conforme transcurra el año podría estar por arriba del promedio en el número de fenómenos en el Pacífico y ligeramente por debajo en el Atlántico.